Gobierno le dará beca a joven que alcanzó puntaje perfecto en las pruebas Saber 11

Matías Luengas Vergel, un estudiante de 16 años del Colegio Santo Ángel de la Guarda en Cúcuta alcanzó un puntaje de 500/500 en las Pruebas Saber 11 del Icfes. Como reconocimiento, el presidente Abelardo de la Espriella anunció una beca para el joven. Así lo anunció el jefe de Estado a través de su cuenta de X donde afirmó que Luengas recibirá una beca universitaria completa que cubrirá los cinco años de la carrera profesional que elija en cualquier institución de educación superior en Colombia. “El mérito merece oportunidades. Por eso, gracias a la generosidad de un importante empresario colombiano, conseguimos para Matías una beca que cubrirá los cinco años de su carrera universitaria, en la universidad de Colombia que elija, para que pueda estudiar lo que sueña y seguir construyendo su futuro”, escribió el mandatario en sus redes sociales.

Este examen nacional fue presentado el 26 de julio de 2026 por más de 500.000 personas durante la aplicación del Calendario A. En la prueba, que evalúa competencias en Lectura Crítica, Matemáticas, Sociales y Ciudadanas, Ciencias Naturales e Inglés, Luengas alcanzó el resultado máximo tras la publicación oficial de las calificaciones individuales realizada por el Icfes el 25 de septiembre de 2026. Lea también: ¡Teso! Joven de Buenaventura que sacó el Icfes perfecto ahora ganó beca para estudiar medicina Con este logro, el joven de 16 años completa una cadena de importantes logros académicos. De acuerdo con el medio local La Opinión, en el 2025 Matías ocupó el primer lugar en las Olimpiadas de Ciencias de la Universidad de Santander (UDES). Asimismo, en este 2026 se alzó con el primer puesto del nivel avanzado en las XVIII Olimpiadas Matemáticas de Secundaria organizadas por la Universidad Industrial de Santander (UIS), una competencia que reunió inicialmente a más de 20.000 participantes de diversas regiones y luego tuvo una instancia de 245 finalistas.

Matías se une a un selecto listado de estudiantes que se han destacado por la consecución de un puntaje perfecto en estas pruebas obligatorias para graduarse de bachiller. En 2020, la calificación de 500/500 fue alcanzada por Luis Ángel Vargas Peña, Andrea Lorena Cárdenas Quirós y Alejandro de Jesús Salas mientras que en el 2023 el puntaje perfecto lo registraron Luciana Rojas García, en Bogotá, y Diego Fernando Castaño, en Buenaventura. Igualmente, en 2025, cuatro estudiantes consiguieron la puntuación máxima, entre ellos Samuel Huertas Moreno, del colegio rural María Medina en Fosca, Cundinamarca; Óscar Julián Fernández, del colegio San Francisco de Así en Sibundoy, Putumayo y Andrés Felipe González del Colegio Comfanorte en Cúcuta. Siga leyendo: Dos estudiantes de Putumayo y Cúcuta lograron puntaje máximo de 500 en las pruebas Icfes 2025 Preguntas y respuestas