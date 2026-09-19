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Video | Celebró por lo alto: Matías Orozco, convocado para la Selección Colombia de mayores, anotó su primer gol en España

El futbolista colombiano, de 18 años, es uno de los refuerzos de su club en esta temporada para buscar el ascenso a primera división.

  • El futbolista colombiano Matias Orozco, quien llegó a España proveniente del Deportivo Cali, es uno de los debutantes con la Selección Colombia en la convocatoria para la fecha Fifa. Foto: tomada del x de @CastellonCD
    El futbolista colombiano Matias Orozco, quien llegó a España proveniente del Deportivo Cali, es uno de los debutantes con la Selección Colombia en la convocatoria para la fecha Fifa. Foto: tomada del x de @CastellonCD
Brandon Martínez González
Brandon Martínez González

Deportes

hace 21 minutos
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Matías Orozco vive un sueño. El futbolista colombiano, de 18 años, anotó su primer gol en el fútbol europeo este sábado en el partido entre Castellón, club para el que juega, y el Tenerife por la segunda división del balompié ibérico. El criollo, que fue convocado por Néstor Lorenzo para la fecha FIFA extendida que viene entre finales de septiembre y los primeros días de octubre, llegará lleno de confianza a la concentración del seleccionado nacional el domingo.

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