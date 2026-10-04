Triunfo caótico de Verstappen: venció el clima en Baréin con su primera victoria de la temporada

El tetracampeón del mundo neerlandés Max Verstappen (Red Bull) ganó este domingo el Gran Premio de Fórmula 1 de Baréin, disputado en Malasia, tras una carrera caótica por la lluvia, estrategias de neumáticos e incidentes.
Verstappen, que salía desde la pole, terminó por delante del líder italiano del campeonato Kimi Antonelli (Mercedes) y de Lewis Hamilton (Ferrari). El británico, relegado al fondo de la parrilla tras una estrategia fallida sobre el inicio en pista húmeda, protagonizó la gran remontada del día para cruzar la meta en tercera posición, por delante de su compañero monegasco Charles Leclerc.