Charles Leclerc ganó después de 2 años y se quedó con el GP de Silverstone de Fórmula 1

El monegasco Charles Leclerc conquistó este domingo el Gran Premio de Gran Bretaña de Fórmula 1 al volante de su Ferrari, delante de dos británicos en el podio, George Russell (Mercedes) y el veterano Lewis Hamilton (Ferrari), segundo y tercero respectivamente.
El líder de la general del Mundial, el italiano Kimi Antonelli, terminó apenas decimosexto por problemas aerodinámicos en su monoplaza y una penalización, por lo que no consiguió ningún punto, lo que relanza la emoción en el campeonato.
“¡Por fin!”, exclamó Leclerc por radio nada más lograr la victoria.