La Sociedad de Mejoras Públicas, el hada madrina de Medellín, nació en un viaje a lomo de mula

Cuando el país se enredó en la Guerra de los Mil Días, Medellín creó la Sociedad de Mejoras Públicas.
Era diciembre de 1898. Carlos Eugenio Restrepo, que iba a ser presidente de Colombia 11 años después, y Gonzalo Escobar, ingeniero egresado de las Escuela de Minas, venían de regreso de Bogotá a Medellín cada uno en su respectiva mula.
Restrepo –quien recordó esa anécdota mucho tiempo después– contó que cuando salían de Facatativá para tomar el camino de Villeta y Guaduas, “Gonzalo, volviéndose hacia nosotros con su aire serio y meditabundo, nos preguntó: ‘¿Qué es lo que más le ha llamado la atención de Bogotá?’”.
Restrepo le respondió que “nada en especial”. A pesar de que los dos eran relativamente jóvenes, por los 30 años, ya habían tenido oportunidad de estar en Bogotá cuatro años antes y en el viaje anterior ya habían “estudiado el museo, la biblioteca, las iglesias, los cuadros notables, las casas históricas, las tradiciones coloniales y la sociedad” y que poco o nada había cambiado.
Pero como el trayecto podría tomarles 15 días, o un mes si los cogía el mal tiempo, se acomodaron en su cabalgadura porque lo que les sobraba era tiempo para conversar.
Restrepo mencionó entonces tres cosas que le llamaron la atención de la movida política de la capital. La primera, “la esterilidad de nuestros Congresos y la pequeñez de sus mayorías porque carecen de ideales”. Solía criticar la costumbre de los congresistas de usar el cargo para obtener contratos o favores burocráticos, de hecho en una carta de 1909 escribió: “El Congreso no legisla: acomoda. No discute las leyes: las negocia”. Nada muy distinto a lo que vivimos ahora.
El segundo punto que mencionó como peculiar de lo visto en Bogotá fue “el talento agudo y agresivo y la pose solemne de Fray Candil”. Se refería a José María Vargas Vila, un escritor liberal radical, famoso por su estilo incendiario, anticlerical y anti-conservador, que firmaba sus artículos con ese seudónimo.
Ese momento de la historia de Colombia, hace 125 años, se parece a la polarización que vivimos hoy: el país estaba dividido a tal punto que apenas diez meses después de esa conversación a lomo de mula se encendió, en octubre de 1899, la Guerra de los Mil Días.
Aunque las cifras exactas varían según las fuentes, los historiadores coinciden en que la guerra causó entre 80.000 y 120.000 muertos, en un país que entonces tenía apenas unos cuatro millones de habitantes. Es decir, es como si hoy murieran 1 millón o 1 millón y medio de personas en tres años de guerra en Colombia.
Vargas Vila interpretaba a los liberales más extremos como cualquier tuitero mordaz de hoy, al punto de que a los liberales tradicionales les parecía una exageración. La gota que rebosó la copa de la división fue la elección de Manuel Antonio Sanclemente como presidente.
Y ese fue precisamente el tercer comentario que hizo Restrepo, a manera de resumen, de la visita a Bogotá: “Llevamos también grabada la figura venerable y senil del señor Sanclemente y la bochornosa pedrea de su posesión presidencial”.
Sanclemente era un hombre de 84 años al que nunca se le había ocurrido ser presidente pero como el Partido Conservador estaba dividido en dos –los “nacionalistas”, devotos del orden y del clero, liderados por Miguel Antonio Caro, y los “históricos”, más moderados y temerosos del fanatismo, entre los que estaba Sanclemente– su nombre fue el único que logró consenso.
Su posesión, como recordaba Carlos Eugenio a lomo de mula, pasó a la historia por la zambra que se produjo: liberales y conservadores se enfrentaron a piedra ese 7 de agosto de 1898 en la Plaza de Bolívar. Y apenas catorce meses después en Santander se levantaron en armas los liberales Rafael Uribe Uribe y Gabriel Vargas Santos para dar comienzo a la guerra de los mil días.