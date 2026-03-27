Fede Valverde se vistió de héroe y anotó el empate de Uruguay ante Inglaterra

Un gol de penal de Fede Valverde en el descuento (90+4) permitió a Uruguay empatar este viernes contra Inglaterra (1-1), en un amistoso en el estadio londinense de Wembley, preparatorio al Mundial para ambas selecciones.

Ben White, a nueve minutos del final (81), había permitido adelantarse a Inglaterra, pero el autor del tanto local hizo después un penal a Federico Viñas que transformó Valverde.

Uruguay, que debutará en el Mundial el 15 de junio ante Arabia Saudita, se tomó una pequeña revancha en el templo del fútbol inglés de la derrota en el amistoso de noviembre en Florida contra Estados Unidos (5-1).

En un partido que parecía condenado a un empate sin goles y que carecía de muchas ocasiones, llegó primero el tanto de White, tras un córner, en una jugada en la que Uruguay reclamó falta de Adam Wharton a José María Giménez.

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“Nosotros creamos poco peligro e Inglaterra no creó más que nosotros. La diferencia es que ellos tuvieron muchas más pelotas para intentar atacar y nosotros tuvimos menos”, señaló el seleccionador de Uruguay, Marcelo Bielsa, al final del partido.