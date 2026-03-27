Blessd, ante su noche más grande: así será su show de cinco horas, en el Atanasio Girardot, este sábado

Ni en sus sueños más optimistas, cuando trabajaba cargando y descargando bultos de legumbres en la Central Mayorista de Itagüí o vendía gomitas de Trululú en el colegio mientras cursaba su bachillerato, Blessd (nombre artístico de Stiven Mesa Londoño) se imaginó que algún día llenaría, o al menos realizaría un show propio, en el Estadio Atanasio Girardot.
Ese momento está a punto de concretarse este sábado 28 de marzo, cuando el artista paisa se suba por primera vez en solitario al escenario más grande de Medellín, ante más de 40.000 asistentes ya confirmados y con la expectativa de rozar el lleno total.
Y es que el cantante urbano paisa, de 26 años, quien ha liderado en los últimos dos años el Wrapped de Spotify Colombia (26 millones de oyentes mensuales en la plataforma), contó él mismo en un stream con el creador de contenido WestCol que lo único que llegó a imaginar, por allá en 2018 o 2019 —cuando hacía freestyles (improvisaciones) en buses o se desplazaba para jugar sus partidos de fútbol sala en los intercolegiados—, era llenar La Macarena. Escenario que logró en 2023 y en el que repitió en 2024.
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Por esta razón, en sus propias palabras, su presentación este sábado 28 de marzo en el Atanasio Girardot es “su más grande sueño”.
Además, aseguró que será uno de los primeros artistas de la nueva era en asumir este reto, tras una camada de la élite del reguetón colombiano liderada por J Balvin, Maluma, Karol G y Feid, quienes ya hicieron lo propio en su ciudad.