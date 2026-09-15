20 años de Medellín en cifras: cayeron pobreza y homicidios, pero abundan los retos

En los últimos 20 años, Medellín sumó 452.000 habitantes, la tasa de fertilidad cayó a 0,9 hijos por mujer, la población mayor de 60 años se duplicó, la pobreza monetaria cayó a 14,6% y la clase media se consolidó en el 59% de los hogares. La tasa de homicidios bajó a 13,9 en 2025 —la más baja de la historia—, pero el delito mutó hacia problemas de convivencia y extorsión. Según Medellín Cómo Vamos —que este miércoles celebra 20 años tomándole el pulso a la vida de la ciudad con un evento en el que se hablará de la ciudad del futuro—, el empleo dejó de ser la mayor preocupación ciudadana, lugar que hoy ocupan la salud (atenciones por salud mental pasaron de 31.855 a 104.651 en ocho años) y la educación (repitencia escolar se duplicó al 9,1%). A propósito del aniversario del programa, estos son ocho datos que muestran cómo cambió la ciudad en los últimos 20 años. Entérese: “Longevidad y cuidado serán retos de Medellín en próximos 20 años”: Mónica Almonacid, directora de Medellín Cómo Vamos.

Población y distribución por comunas

Durante los últimos veinte años, Medellín experimentó mutaciones en su escala poblacional, su configuración territorial y las demandas de sus habitantes. Entre 2006 y 2026, la población total de la ciudad aumentó de 2,07 millones a 2,5 millones de habitantes, lo que representa una adición neta de 452.000 personas. A este crecimiento se sumó la recepción de más de 240.000 migrantes venezolanos, quienes hoy integran el 10% de la población total de la ciudad. Geográficamente, el crecimiento urbano se desplazó hacia las laderas y los corregimientos rurales: San Cristóbal registró un incremento poblacional del 71%, mientras que San Antonio de Prado y Santa Elena crecieron un 30%. Por el contrario, comunas tradicionales del valle como Guayabal, Laureles, Aranjuez y La Candelaria perdieron habitantes.

Así cambió la estructura de los hogares

La estructura de los hogares sufrió una transformación drástica. En 2006, la composición media de las familias era de 4 personas, situándose en 2,9 personas en 2026, donde el hogar unipersonal se convirtió en la forma de vivienda más común. La población menor de edad descendió del 30% al 21% (con proyección de caer al 15% para 2040), mientras que la primera infancia bajó del 9% a una proyección del 4,3% en 2040, dinamizada por una tasa de fecundidad de solo 0,9 hijos por mujer. En contraste, los adultos mayores de 60 años se duplicaron, pasando de 1 de cada 10 habitantes (10%) en 2006 a 1 de cada 5 (20%) en 2026, camino a representar 1 de cada 4 en 2040.

Sube optimismo y cambian las prioridades

En materia de clima ciudadano, la Encuesta de Percepción muestra que la proporción de medellinenses que considera que la ciudad va por “buen camino” pasó del 85% en 2006 al 63% en 2025/2026, con un mínimo histórico del 40% en 2023. Del mismo modo, el orden de prioridades cambió radicalmente: mientras que en 2006 la mayor preocupación era el empleo (84%), en 2025 la salud encabeza las demandas con un 63%, seguida de cerca por la pobreza y la educación en ascenso.

Reducción de pobreza, el mayor logro

Durante los últimos veinte años, Medellín evaluó progresos y tensiones estructurales a través de seis frentes fundamentales de la calidad de vida. La reducción de la pobreza se consagró como el avance social más relevante de dos décadas. La pobreza monetaria en el área metropolitana cayó del 29,5% en 2012 al 14,6% en 2025, al tiempo que la pobreza multidimensional descendió del 18,2% en 2010 al 11,2% en 2024. Asimismo, la clase media creció hasta alcanzar el 59% de los hogares en 2025, frente al 48% en 2022. “Medellín sí disminuyó niveles de pobreza en 20 años, lo cual es el mayor logro social; sin embargo, esa disminución no llegó pareja a todos los territorios”, dijo Mónica Almonacid, directora de Medellín Cómo Vamos. En efecto, mientras la comuna Popular registra un 48,1% de pobreza, El Poblado muestra un 9,1%. La pobreza infantil golpea al 30,9% de los menores de 18 años, quienes representan el 37% de la población pobre total de Medellín. Más noticias: En la ciudad subió el optimismo a 63% y se redujo el hambre: Medellín Cómo Vamos

Tasa de homicidios llegó al punto más bajo

En seguridad, Medellín dejó de ser catalogada como la ciudad más violenta del mundo y consolidó un descenso sostenido en los delitos letales. La tasa de homicidios cayó de 194,8 por cada 100.000 habitantes en 2002 y 38,2 en 2006 a 13,9 en 2025, posicionándose como la más baja entre las principales capitales colombianas y situándose por debajo del promedio latinoamericano de 17,6. No obstante, la violencia transformó sus dinámicas: en 2025, por primera vez, los homicidios derivados de problemas de convivencia superaron a los generados por el crimen organizado. La preocupación por atracos callejeros se duplicó —pasando del 15% al 30% entre 2014 y 2025— y las denuncias por hurto se cuadruplicaron. En el ámbito económico, se estima que 150.000 familias y negocios pagan extorsiones semanales, con una tasa de denuncia inferior al 1%. Las denuncias por violencia intrafamiliar aumentaron un 49%.

Preocupación más grande es la salud

En el sistema de salud, la afiliación formal se ha mantenido en niveles superiores al 100% desde 2007, alcanzando el 110% en 2025 y superando las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). La mortalidad infantil disminuyó de 11,1 a 6,4 por cada mil nacidos vivos, superando los compromisos ODS previstos para 2025 (7,0) y 2030 (6,8). Sin embargo, la insatisfacción con el servicio creció del 16% en 2009 al 29% en 2025. El gasto directo de bolsillo en salud y medicamentos subió del 3,9% del gasto total en 2007 al 5,9% en 2025. Las tutelas en salud se triplicaron entre 2016 y 2025, representando el 33% de todas las tutelas tramitadas en la ciudad. La salud mental emergió como un desafío severo: los diagnósticos por trastornos mentales se elevaron de 31.855 en 2016 a 104.651 en 2024, mientras los intentos de suicidio subieron de 57,7 a 97,9 por 100.000 habitantes.

Educación: más se invierte y menos avanza

En educación, la capital antioqueña garantizó una cobertura bruta del 104% en 2024 (la segunda más alta del país tras Bucaramanga con 107%) e incrementó la inversión por estudiante en un 28% entre 2016 y 2024, a pesar de atender a un 3% menos de alumnos matriculados. A pesar de los recursos, es el frente con menores avances cualitativos. La satisfacción con la educación pública descendió del 74% al 64%. En trayectoria escolar, de cada 100 niños que ingresan a transición, 86 llegan a sexto grado y solo 70 culminan la educación media de forma continua hasta 11°. En las Pruebas Saber 11, Medellín solo incrementó 3 puntos entre 2014 y 2025.

Déficit de vivienda se mantuvo estancado

En vivienda y hábitat, las coberturas de servicios públicos básicos (acueducto, alcantarillado, energía y aseo) han superado el 90% durante dos décadas. Proyectos de urbanismo social como los metrocables y el tranvía de Ayacucho conectaron sectores vulnerables. No obstante, el déficit habitacional se mantuvo estancado en el 16% entre 2014 y 2025, evidenciando marcadas disparidades: El Poblado presenta un déficit del 6%, mientras que comunas como Santa Cruz, Manrique, Popular y Aranjuez registran rezagos de entre el 23% y el 32%. El precio de la vivienda nueva subió un 30,6% entre 2020 y 2023, marcando el mayor incremento de Colombia. Las ofertas de arrendamiento turístico de renta corta se duplicaron de 7.000 a 15.000 inmuebles. Entre 2004 y 2024, los hogares propietarios cayeron del 61% al 48%, mientras los arrendatarios subieron del 34% al 44% (con un punto de quiebre en 2018). El 46% de los ciudadanos considera que el turismo encarece el costo de la vivienda. Lea más: Medellín tiene el costo de vida más alto de Colombia, ¿qué fue lo que más subió? Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí . Bloque de preguntas y respuestas