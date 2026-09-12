“Longevidad y cuidado serán retos de Medellín en próximos 20 años”: Mónica Almonacid, directora de Medellín Cómo Vamos.

Medellín Cómo Vamos cumple dos décadas siendo el custodio de los datos de la capital antioqueña. Fundada en 2006, la entidad se ha consolidado como un referente esencial para el análisis de indicadores públicos y el diseño de políticas estatales en la región.
En diálogo con EL COLOMBIANO, Mónica Almonacid, directora del programa, hizo un balance de los 20 años de la entidad y habló de los retos futuros de la ciudad: “La reducción de la pobreza es el mayor logro social de Medellín en estos 20 años, aunque esa reducción no llegó pareja a todos los territorios”, dijo.