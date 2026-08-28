Medellín enviará kits menstruales y de lactancia a mujeres víctimas del terremoto en Chocó

Mientras Chocó sigue contando sus pérdidas tras el terremoto del 10 de agosto, la Alcaldía de Medellín decidió poner la mirada en una necesidad que rara vez aparece en los balances oficiales: la de las mujeres que, en medio de los escombros, siguen menstruando, lactando y cuidando a otros. Con el apoyo de la Cruz Roja de Antioquia, el Distrito lanzó una campaña de donación de kits menstruales, de lactancia y de salud sexual, dirigida en un primer momento a las mujeres damnificadas en ese departamento.

Para muchas mujeres, menstruar ya representa un reto: no tener toallas íntimas a la mano, los cólicos, el estreñimiento o la debilidad pueden cambiar por completo un día. Pero cuando eso ocurre en medio de un terremoto —sin casa, con pérdidas familiares, incertidumbre y hambre— la dificultad se multiplica.

Por años, distintos organismos internacionales han alertado sobre esta problemática, que suele quedar relegada en medio de crisis climáticas o conflictos armados.

En la franja de Gaza, por ejemplo, el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) ha documentado cómo, ante el bloqueo de ayuda humanitaria y el colapso de la infraestructura de agua y saneamiento, cientos de miles de mujeres y niñas han tenido que gestionar su menstruación sin acceso a toallas sanitarias, agua limpia ni privacidad, recurriendo a telas rasgadas o ropa vieja.

Ahora, en medio de la emergencia que atraviesa Colombia tras el terremoto de magnitud 7,4 del pasado 10 de agosto, los derechos menstruales, reproductivos y sexuales de miles de mujeres también corren el riesgo de quedar relegados frente a otras urgencias más visibles.

Ante ese panorama, la Secretaría de las Mujeres de la Alcaldía de Medellín, en articulación con la Cruz Roja de Antioquia, puso en marcha la campaña de donaciones con enfoque de género “Medellín cuida a quienes cuidan”, que en su primera etapa llevará ayuda a mujeres damnificadas por la emergencia en Chocó.

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”Ante las emergencias provocadas por el terremoto, queremos seguir promoviendo acciones de solidaridad y llegar también a las mujeres con ayudas que respondan a sus necesidades”, afirmó la primera dama de Medellín, Margarita María Gómez Marín, al hacer la invitación a la ciudadanía y a las empresas para donar.

La secretaria de las Mujeres, Valeria Molina Gómez, explicó que la campaña busca visibilizar que las emergencias atraviesan de manera distinta a las mujeres.

“Nuestra salud sexual y reproductiva es diferente, porque las mujeres seguimos lactando, menstruando, gestando y, adicionalmente, seguimos cuidando a los niños y las niñas, a las personas mayores, a las personas con discapacidad, en el marco de estas emergencias. Eso también necesita unos apoyos, unos acompañamientos, unas ayudas diferenciales”, señaló.