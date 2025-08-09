Medellín también llevó la Feria de las Flores a habitantes de calle en procesos de resocialización: así celebraron

En medio de los colores y la música que envuelven a Medellín durante la Feria de las Flores, un grupo de más de 500 habitantes de calle en proceso de resocialización se sumó a la celebración paisa en diversas actividades.

Los participantes, que actualmente hacen parte de programas de atención integral y rehabilitación de la Alcaldía de Medellín, disfrutaron de desfiles, presentaciones artísticas y espacios de integración diseñados para fortalecer su sentido de pertenencia y ofrecerles experiencias culturales que aporten a su proceso de reinserción.

La jornada incluyó el Pasaje de Flores, concursos de silletas con material reciclable, trovas, danza, creación de fondas, autos creativos, torneos deportivos, cine y juegos tradicionales en los espacios del Sistema de Atención al Habitante de Calle.

“Todo construido por ellos mismos. Cada canción, paso de baile o trova fue una expresión genuina de quienes hoy abrazan un proyecto de vida distinto. Con la asistencia de sus seres queridos se propiciaron momentos para la reconstrucción de vínculos afectivos”, indicó la Alcaldía de Medellín.

Según la administración distrital, estas iniciativas buscan que quienes han vivido en situación de calle encuentren en la cultura y la comunidad un camino de transformación personal.