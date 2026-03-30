¿Retaliación? Gobierno Nacional señaló otra vez a Hidroituango de irregularidades y le abrió proceso en la Anla

Luego de varios meses de polémica, Hidroituango terminó convirtiéndose en la primera central hidroeléctrica investigada formalmente por el gobierno del presidente Gustavo Petro por supuestas irregularidades en las lluvias ocurridas durante el Frente Frío.
El caso, que apenas está en proceso de notificación, aparece luego de que el presidente acusara sin pruebas a esa central de estar detrás de las inundaciones que afectaron a regiones como Córdoba, Sucre y el Urabá antioqueño, declaraciones que fueron desmentidas con vehemencia tanto por Empresas Públicas de Medellín (EPM), como por la Sociedad Hidroituango.
Pese a que en medio de esa controversia otros entes como la Superintendencia de Servicios Públicos y hasta la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (Ungrd) visitaron el embalse siguiendo órdenes del Palacio de Nariño, ambos entes posteriormente no informaron de irregularidades.
No obstante, aludiendo a la misma discusión, fue este lunes que la ministra de Ambiente y también directora de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla), Irene Vélez, anunció la apertura de la investigación, en medio de un pronunciamiento en el que volvió a desacreditar a Hidroituango y lo calificó como el proyecto más sancionado de la historia reciente en el país.