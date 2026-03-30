Colombia produce más petróleo del previsto: 734.919 barriles diarios en lo que va del 2026

La producción de petróleo en Colombia mantiene un desempeño sólido en 2026. De acuerdo con la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), el país alcanzó un promedio de 734.919 barriles de petróleo por día (Bopd) en lo corrido del año, cifra que supera en 2,3% el escenario de reservas probadas.
Este resultado, según la entidad, está por encima del umbral técnico estimado en 718.168 Bopd, lo que confirma que la operación petrolera nacional no solo cumple con los niveles mínimos de producción, sino que los supera de forma sostenida.
En términos prácticos, esto se traduce en mayor confiabilidad del abastecimiento interno, estabilidad energética y un impacto positivo en las finanzas públicas.
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