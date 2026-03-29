En vivo | Terminó el primer tiempo con triunfo 2-0 de Francia sobre Colombia. Vea los goles

Colombia cierra su gira amistosa ante la vigente subcampeona del mundo, Francia. Hasta acá se ha enfrentado en cinco partidos: tres victorias para Francia y dos para Colombia. Pero los números no cuentan toda la historia.

El técnico Néstor Lorenzo decidió la nómina inicialista con Álvaro Montero; Daniel Muñoz, Dávinson Sánchez, Juan David Cabal, Johan Mojica; Jefferson Lerma, Richard Ríos, James Rodríguez; Jhon Arias, Luis Díaz y Luis Suárez.

En 1972 Francia ganó 3-2; en 1993 Colombia se impuso 3-1; en 2003 los franceses vencieron 1-0; en 2008 repitieron triunfo por el mismo marcador; y en 2018 la Tricolor logró una victoria memorable por 3-2.

Dentro del grupo, la consigna es clara. Richard Ríos lo resumió con precisión. “El mínimo error lo cobran”. No hay margen. No hay excusas. Solo aprendizaje.

Colombia llega con preguntas. Francia, con respuestas. Pero el fútbol, muchas veces, se define en los detalles. En la concentración. En la eficacia. En la capacidad de competir cuando el margen es mínimo.

Ante Francia, la Tricolor no solo juega un partido. Juega contra sus propias dudas. Contra sus propios límites. Contra la exigencia de volver a creer. Y en ese escenario, más que el resultado, lo que importa es la respuesta.

Otro elemento que entra en juego es el contexto competitivo en el que llegan los futbolistas colombianos. A diferencia de Francia, cuyos jugadores en su mayoría compiten en las ligas más exigentes del mundo y en equipos protagonistas de torneos europeos, Colombia presenta una mezcla más heterogénea. Esto obliga a encontrar rápidamente una sincronía colectiva que no siempre se logra en pocos días de concentración.

Además, el partido servirá para evaluar el valor real y deportivo de la nómina cafetera. Más allá del once titular, Lorenzo necesita respuestas de los jugadores que pelean por un lugar en la lista definitiva al Mundial. Este tipo de encuentros suelen definir carreras internacionales: una buena actuación puede consolidar a un jugador, mientras que un rendimiento discreto puede relegarlo en la consideración del cuerpo técnico.

También será clave observar la capacidad del equipo para adaptarse a distintos escenarios de juego. Francia es un rival que puede dominar la posesión, pero también cederla y atacar con velocidad. Colombia deberá mostrar versatilidad táctica: saber presionar alto cuando sea necesario y, al mismo tiempo, resistir en bloque bajo si el partido lo exige.

En el plano emocional, el duelo representa un reto importante. Después de una derrota reciente, la reacción del grupo será determinante para medir su fortaleza mental. Los equipos que aspiran a competir en un Mundial no solo deben jugar bien, sino también saber levantarse rápidamente tras un golpe.

Otro punto a considerar es el impacto de este tipo de partidos en la percepción externa. Más allá del análisis interno, el rendimiento ante una potencia como Francia, actual subcampeón del mundo, influye en cómo es vista Colombia a nivel internacional. Un buen partido puede posicionarla como un rival incómodo y competitivo; uno malo puede reforzar dudas sobre su verdadero nivel.

Finalmente, este encuentro también deja enseñanzas a futuro. Independientemente del resultado, el cuerpo técnico obtendrá información valiosa para ajustar detalles de cara al Mundial: qué funciona, qué debe corregirse y qué variantes ofrecen mayor equilibrio. En ese sentido, el partido ante Francia no es un fin, sino un paso más dentro de un proceso que busca llegar en el mejor nivel posible a la máxima cita del fútbol.