Medellín suspende los cortes de agua, pero pone una condición: ahorrar 92 litros diarios por hogar

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, anunció este martes 2 de septiembre que EPM suspenderá durante lo que resta de esta semana —miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo— las interrupciones que estaban programadas en 10 circuitos abastecidos principalmente por el sistema de Piedras Blancas.
La decisión se tomó luego de que, durante los dos primeros días del racionamiento, la ciudad alcanzara el ahorro que las autoridades necesitaban para compensar el déficit que presenta este sistema.
“A partir de hoy no se aplican los cortes de agua en la zona nororiental y centro oriental de Medellín, vamos a ponernos una meta de ciudad durante los próximos cinco días”, anunció Gutiérrez.
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Pero la suspensión no es definitiva. Durante estos días, EPM y el Distrito medirán diariamente el comportamiento del consumo y el próximo lunes 7 de septiembre decidirán si las interrupciones continúan suspendidas o si es necesario retomarlas.