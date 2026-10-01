Desempleo en Medellín sigue entre los más bajos, pero suma 30.000 nuevos desocupados en último año

De acuerdo con los últimos datos de mercado laboral del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), Medellín y el Valle de Aburrá registraron la segunda tasa de desempleo más baja del país. No obstante, esa puede ser una lectura sencilla, pues los datos sugieren que en el último año el número de desocupados aumentó en más de 30.900 personas. Para ese periodo, la tasa de desempleo fue de 7,5%. La cifra representó un incremento de 1,1 puntos porcentuales frente al mismo periodo de 2025, cuando la tasa había sido de 6,4%. Consulte: La fórmula del Observatorio Laboral para superar la polémica del Dane y Pila sobre empleo Aunque el resultado mantiene a Medellín entre las zonas del país con menor desempleo, la evolución anual muestra un aumento en el número de personas que no tienen trabajo. De acuerdo con los datos suministrados, en el último año se sumaron 30.948 personas desocupadas. El número de ocupados también presentó un aumento.

148.237 desocupados en Medellín

En la medición correspondiente al trimestre móvil junio-agosto de 2026, Medellín y el Valle de Aburrá registraron 148.237 personas desocupadas. La información también señala que, para el periodo anual móvil septiembre de 2025-agosto de 2026, Medellín, en su cabecera municipal, presentó una tasa de desocupación de 8,1% y alcanzó 179.185 desocupados. Entérese: Desempleo en Colombia subió a 9,4% en agosto: se destruyeron 126.000 empleos en un año Por su parte, las personas ocupadas pasaron de 2,18 millones a 2,21 millones en el periodo analizado. Estos resultados muestran que el aumento de la ocupación convivió con un crecimiento del número de personas desocupadas durante el último año.

Se dispara el desempleo juvenil

Uno de los indicadores que presentó un deterioro fue el desempleo entre los jóvenes de 15 a 28 años. En Medellín, la tasa de desocupación juvenil llegó a 14,4% durante el trimestre móvil junio-agosto de 2026. Un año atrás había sido de 11,2%.

El desempleo juvenil en Medellín A.M. aumentó 3,2 puntos porcentuales frente al mismo periodo de 2025. FOTO EL COLOMBIANO

Esto significa un aumento de 3,2 puntos porcentuales en la tasa de desempleo de esta población frente al mismo periodo de 2025. La informalidad tuvo un comportamiento diferente al desempleo. En Medellín, la proporción de trabajadores informales fue de 38,2% durante junio-agosto de 2026. El indicador disminuyó 1,7 puntos porcentuales frente al 39,9% registrado en el mismo periodo de 2025. Con este resultado, Medellín se ubicó entre las áreas metropolitanas del país con menores niveles de informalidad.

En Colombia el desempleo escaló a 9,4%

A nivel nacional, la tasa de desempleo se ubicó en 9,4% en agosto de 2026, frente al 8,6% registrado en agosto de 2025. El resultado representó un repunte de 0,8 puntos porcentuales en un año. En agosto, Colombia tenía 23.685.000 personas ocupadas, una reducción de 126.000 frente a los 23.811.000 ocupados registrados un año antes. Al comparar con los resultados de años anteriores, la tasa de desempleo de agosto de 2026 fue igual a la registrada en agosto de 2018.

Además, superó las tasas observadas en agosto de 2023, de 9,3%, y de 2025, de 8,6%. En cambio, se mantuvo por debajo del 9,7% registrado en agosto de 2024. Bucaramanga A.M. presentó la menor tasa de desempleo entre las ciudades mencionadas, con 7,3%. Medellín A.M. ocupó el segundo lugar, con 7,5%, mientras que Bogotá registró una tasa de 7,9%. Así, Medellín se mantuvo entre las ciudades con menores tasas de desempleo del país, aunque sus indicadores muestran un incremento frente al año anterior, especialmente en la población joven. Le puede gustar: Medellín registra el desempleo más bajo del país: cayó a 7% en mayo-julio Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí .

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