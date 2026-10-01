Desempleo en Medellín sigue entre los más bajos, pero suma 30.000 nuevos desocupados en último año

De acuerdo con los últimos datos de mercado laboral del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), Medellín y el Valle de Aburrá registraron la segunda tasa de desempleo más baja del país. No obstante, esa puede ser una lectura sencilla, pues los datos sugieren que en el último año el número de desocupados aumentó en más de 30.900 personas.
Para ese periodo, la tasa de desempleo fue de 7,5%. La cifra representó un incremento de 1,1 puntos porcentuales frente al mismo periodo de 2025, cuando la tasa había sido de 6,4%.
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Aunque el resultado mantiene a Medellín entre las zonas del país con menor desempleo, la evolución anual muestra un aumento en el número de personas que no tienen trabajo.
De acuerdo con los datos suministrados, en el último año se sumaron 30.948 personas desocupadas. El número de ocupados también presentó un aumento.