El auge de las inyecciones para adelgazar dejó de ser una conversación exclusivamente médica para convertirse en un fenómeno de gran alcance. Videos en TikTok, recomendaciones de influencers y promesas de resultados rápidos han disparado el interés por los llamados “péptidos” y medicamentos utilizados para el control del peso.
Sin embargo, en medio de esta tendencia se ha creado una confusión entre los medicamentos que cuentan con respaldo científico y registro sanitario y los productos que se comercializan de manera informal.
Para entender la magnitud del fenómeno, la Asociación Colombiana de Endocrinología, Diabetes y Metabolismo (ACE) ha advertido sobre los riesgos asociados con el uso de sustancias sin respaldo sanitario. En entrevista con EL COLOMBIANO, José Luis Torres Grajales, médico internista, endocrinólogo y presidente de la organización, explicó el panorama de estos medicamentos en Colombia y llamó la atención sobre la comercialización de productos sin registro Invima a través de redes sociales.