Redada de la Fiscalía contra 11 centros de estética en Bogotá: medicamentos vencidos y otros graves hallazgos

La Fiscalía, en coordinación con la Secretaría Distrital de Salud, el Invima y la Superintendencia de Salud, adelanta este jueves una serie de allanamientos en 11 centros estéticos de Bogotá que, presuntamente, estarían realizando procedimientos estéticos invasivos sin cumplir con la normatividad sanitaria vigente. En las diligencias, lideradas por el CTI, las autoridades han identificado presuntas irregularidades como el uso y almacenamiento de medicamentos vencidos, dispositivos médicos sin registro sanitario del Invima o sin documentación que acredite su importación legal, posibles alteraciones en historias clínicas y otras situaciones que continúan siendo objeto de verificación. Lea también: ¿Qué mató a Yulixa Toloza? La belleza y la necesidad de una sociedad que no deja de corregir el cuerpo Los allanamientos quedaron registrados en video. En las imágenes se observa las visitas a los centros de estética revisando equipos médicos, historias clínicas, permisos de funcionamiento y las condiciones de las instalaciones donde se practican procedimientos estéticos.

Estas acciones hacen parte del fortalecimiento de los controles que las autoridades han implementado en Bogotá tras el caso de Yulixa Toloza, la mujer que fue hallada sin vida el 19 de mayo pasado luego de someterse a un procedimiento estético y cuyo cuerpo fue abandonado en una vía entre los municipios de Apulo y Anapoima. en Cundinamarca. El caso conmocionó al país no solo por la muerte de la paciente, sino por la forma en que fue sacada clandestinamente del establecimiento. Las cámaras de seguridad captaron el momento en que dos hombres la sacaron en hombros del centro estético, el 13 de mayo, y la subieron a un vehículo particular. Lea más: Supersalud frenó cirugías estéticas en la Clínica Láser Surgical en Bogotá por violar medida cautelar Las investigaciones condujeron inicialmente a la ubicación del vehículo en Cúcuta, donde se produjeron las primeras capturas. Posteriormente, las autoridades venezolanas detuvieron a María Fernanda Delgado, propietaria del establecimiento donde se realizó el procedimiento. A raíz de este caso, las autoridades endurecieron las labores de inspección y control sobre los establecimientos que ofrecen servicios estéticos.

Así fue el crimen de Yulixa Toloza

La joven estilista murió tras someterse a una lipólisis en un establecimiento que funcionaba de manera ilegal en el sur de Bogotá y, según la investigación de la Fiscalía, su cuerpo fue abandonado días después en una zona rural de Cundinamarca en un intento por ocultar lo ocurrido. El calvario comenzó cuando Yulixa acudió al establecimiento denominado Beauty Laser, ubicado en el barrio Venecia, en la localidad de Tunjuelito. El supuesto centro estético operaba sin autorización de la Secretaría Distrital de Salud ni concepto sanitario y funcionaba en un apartamento acondicionado con tres habitaciones para realizar procedimientos médicos. Ese día la mujer se practicó una lipólisis. Horas después, sobre las 4:00 de la tarde, sus amigas comenzaron a notar que su estado era crítico: estaba extremadamente pálida, tenía los labios morados y presentaba graves dificultades para respirar. Le puede interesar: Caso Yulixa Toloza: el consentimiento firmado no exime de responsabilidad al centro de estética de garaje Poco después recibieron varios mensajes de WhatsApp, supuestamente enviados por Yulixa, en los que afirmaba que se dirigía a un hospital. Sin embargo, nunca ingresó a ningún centro asistencial. Las cámaras de seguridad terminaron desmontando esa versión. Las grabaciones mostraron que a las 7:24 de la noche dos hombres sacaron a la mujer del inmueble, aparentemente inconsciente, y la introdujeron en la parte trasera de un vehículo Chevrolet Sonic negro, de placas terminadas en 340, con el que abandonaron el lugar. La búsqueda de sus familiares, apoyada por el seguimiento a cámaras de seguridad y peajes, permitió establecer que el automóvil salió de Bogotá durante la madrugada del 16 de mayo por la vía que conduce hacia el occidente de Cundinamarca. Tres días después, el 19 de mayo, el cuerpo de Yulixa fue encontrado abandonado en una zona boscosa de difícil acceso en la vereda El Cito, entre los municipios de Apulo y Anapoima. La necropsia practicada por Medicina Legal confirmó que se trató de una muerte violenta y reveló la gravedad de las lesiones sufridas durante el procedimiento. Lea también: Dueña de clínica de “garaje” dice que Yulixa Toloza no murió allí, sino en el carro en que fue sacada El informe estableció que presentaba once heridas ocasionadas con instrumentos cortopunzantes compatibles con las cánulas utilizadas en procedimientos de liposucción: cuatro en la parte frontal del tórax y el abdomen, y siete más en la espalda. Además, tenía fracturas en costillas de ambos costados. Los forenses concluyeron que la causa de la muerte fue una hemorragia interna masiva que le produjo una anemia aguda, sumada a un embolismo graso que obstruyó sus vías pulmonares y desencadenó una insuficiencia respiratoria fulminante. Según la investigación, Yulixa fue dejada sola tras la intervención mientras agonizaba y nunca recibió la atención médica que necesitaba. La investigación adelantada por la Fiscalía, con apoyo de la Sijín y el Gaula, permitió reconstruir el recorrido del vehículo y establecer la existencia de una red que intentó desaparecer el cuerpo para encubrir lo sucedido.

El carro hallado y las capturas

Cinco días después de la desaparición, el Chevrolet Sonic fue inmovilizado en el municipio de Los Patios, Norte de Santander. Cuando dos ciudadanos venezolanos, identificados como Jesús Hernández Morales y Kelvis Sequera Delgado, intentaron reclamar el vehículo, fueron capturados. Las autoridades establecieron que habían sido contratados para abandonar el cadáver en zona rural de Cundinamarca y posteriormente ocultar el automóvil en la frontera con Venezuela. Su testimonio fue determinante para localizar el cuerpo, por lo que un juez ordenó su reclusión en un centro carcelario en Colombia. La segunda fase de la investigación condujo hasta Venezuela, donde fueron capturados los presuntos responsables de administrar el establecimiento y realizar el procedimiento.

Entre ellos figura María Fernanda Delgado, enfermera venezolana señalada de ser la propietaria de la falsa clínica estética; Edison Torres, su pareja y administrador del negocio, ambos detenidos en el estado Portuguesa; y Eduardo David Ramos, señalado de haber practicado la lipólisis haciéndose pasar por cirujano plástico, quien fue ubicado y capturado en el estado Aragua. Preguntas y respuestas