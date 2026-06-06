Supersalud frenó cirugías estéticas en la Clínica Láser Surgical en Bogotá por violar medida cautelar

La Superintendencia Nacional de Salud ordenó este sábado 6 de junio el cierre inmediato de todos los servicios de cirugía plástica, estética y farmacia de la Clínica Láser Surgical, ubicada en el norte de Bogotá.
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La medida se tomó tras confirmarse que el centro médico vulneró una medida cautelar previa que le prohibía operar mientras se verificaban sus condiciones de habilitación sanitaria.