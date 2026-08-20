Médicos afectados por el terremoto hacen estas peticiones al Gobierno: ¿qué solicitan?

El Colegio Médico Colombiano solicitó al Gobierno nacional adoptar medidas de protección para los médicos y demás trabajadores de la salud afectados por el terremoto del pasado 10 de agosto, especialmente quienes estaban vinculados mediante contratos de prestación de servicios o mecanismos de tercerización.
La petición fue dirigida a la Presidencia de la República, el Ministerio de Salud y Protección Social y el Ministerio del Trabajo, ante las dificultades que enfrenta parte del personal sanitario en las zonas golpeadas por el sismo.
Según el gremio, el cierre total o parcial de algunas Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS) y Empresas Sociales del Estado (ESE) ha impedido que numerosos trabajadores puedan continuar prestando sus servicios. Esta situación, advierte, también habría significado una interrupción en sus ingresos.