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Así es la megacárcel que Abelardo ordenó terminar pronto: ¿cuántos cupos tendrá?

El Presidente se mueve para dejar lista la cárcel de Sabanas de San Ángel, en Magdalena, a la que solo le falta un 14 % de ejecución.

  • El presidente Abelardo de la Espriella prometió varias megacárceles al estilo El Salvador mientras estuvo en campaña. Foto: USPEC/Colprensa.
    El presidente Abelardo de la Espriella prometió varias megacárceles al estilo El Salvador mientras estuvo en campaña. Foto: USPEC/Colprensa.
  • Así se ve el avance de la cárcel de máxima seguridad. Foto: Cortesía.
    Así se ve el avance de la cárcel de máxima seguridad. Foto: Cortesía.
  • Funcionarios del Gobierno y la Gobernación del Magdalena visitan la megacárcel. Foto: Cortesía
    Funcionarios del Gobierno y la Gobernación del Magdalena visitan la megacárcel. Foto: Cortesía
El Colombiano
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hace 2 horas
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Avanza una de las promesas clave del presidente Abelardo de la Espriella: las megacárceles. En este caso, la nueva cárcel de Sabanas de San Ángel, Magdalena, se constituyó como una de las prioridades del Gobierno.

En campaña, De la Espriella prometió varias cosas en materia de seguridad. Para llegar a eso, una de sus propuestas más comentadas y polémicas —por la referencia que tiene a lo que ha hecho en El Salvador Nayib Bukele— es la de construir 10 megacárceles de máxima seguridad para concentrar a los presos considerados de mayor “peligrosidad” y evitar que sigan delinquiendo desde las prisiones.

Así se ve el avance de la cárcel de máxima seguridad. Foto: Cortesía.
Así se ve el avance de la cárcel de máxima seguridad. Foto: Cortesía.

Pero hay algunas cárceles de máxima seguridad que ya estaban en marcha. Por eso, según informó El Tiempo, la orden presidencial sería ejecutar el proyecto de Sabanas de San ángel lo antes posible, para presentar ese centro penitenciario como una herramienta clave de la nueva política de seguridad.

El Ejecutivo viene hablando con autoridades regionales y municipales para destrabar los diferentes detalles contractuales y de ejecución.

En ese sentido, una comitiva interinstitucional del Ejecutivo realizó una visita para verificar el avance de la obra, a la que le falta un 14 % de ejecución. Esta contó con la directora general de la Unidad de Servicios Penitenciarios, Isidora Fernández, el viceministro de Política Criminal y Justicia Restaurativa, Carlos Gónima, y el director de Gestión Corporativa del Inpec, Andrés Barney.

“En cumplimiento de las directrices del presidente Abelardo de la Espriella y el Ministerio de Justicia, este trabajo territorial permite materializar los compromisos establecidos para destrabar el proceso de construcción y avanzar hacia la culminación de una infraestructura que aportará 1.974 cupos al sistema penitenciario y carcelario”, comunicó el Uspec en sus redes sociales, en una publicación acompañada con fotos de la visita.

Funcionarios del Gobierno y la Gobernación del Magdalena visitan la megacárcel. Foto: Cortesía
Funcionarios del Gobierno y la Gobernación del Magdalena visitan la megacárcel. Foto: Cortesía

Estado de la infraestructura carcelaria Renacer y compromisos del Magdalena

El centro penitenciario llevará el nombre de Renacer y es una obra que viene desde el gobierno de Iván Duque. Según la Gobernación, le falta un 14 % en términos físicos y un 25 % en temas financieros.

El recorrido abarcó las 22 hectáreas que conforman el complejo carcelario. Y, para evaluar temas puntuales, participaron diferentes secretarías de la Gobernación del Magdalena: Planeación, Infraestructura y Aguas.

Uno de los aspectos observados fue la vía de acceso a la megacárcel. “Se revisaron las acciones requeridas para intervenir y mejorar la vía de acceso al establecimiento penitenciario”, informó la Gobernación.

Y agregaron que continúan “articulando esfuerzos con el Gobierno Nacional para agilizar este proceso y lograr la puesta en funcionamiento de una infraestructura estratégica para el departamento, que contribuirá al fortalecimiento de la seguridad y del sistema penitenciario.

Según la gobernadora Margarita Guerra, “desde el día de la posesión presidencial” abordó la problemática con el ministro de Justicia, Iván Cancino, luego se adelantó una mesa de trabajo técnica con el viceministro de Justicia, Carlos Gónima Díaz-Granados, el viernes elevó una petición formal al Presidente y el sábado fue el recorrido.

La mandataria regional dijo que ya hay fecha de inauguración, pero todavía no ha sido informada en público.

Política de seguridad: propuesta de megacárceles y buques prisiones de la Armada

Además de cárceles como la de Sabanas de San Ángel, que ya estaban en marcha, el Gobierno ha estudiado una alternativa más inmediata: utilizar buques de la Armada como cárceles de máxima seguridad para aislar a cabecillas que, según las autoridades, siguen dando órdenes desde prisión.

Le recomendamos leer: ¿Quién es ‘Pinocho’, el señalado patrón de ‘Bendito Menor’ que ahora busca el Gobierno De la Espriella?

Para ello, los ministro Iván Cancino (Justicia) y Jorge Mora (Defensa) encargaron al Inpec evaluar el modelo.

Justamente, los llamados buques cárcel —que entrarían en vigencia antes de fin de año— funcionarían como una medida rápida mientras se concreta el proyecto de las megacárceles, que aún debe definir aspectos como su ubicación, financiación y capacidad.

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Bloque de preguntas frecuentes

¿Cuántos cupos tendrá la nueva megacárcel de Sabanas de San Ángel?
El nuevo centro penitenciario, denominado Renacer, aportará un total de 1.974 cupos al sistema penitenciario y carcelario nacional, ayudando a reducir el hacinamiento.
¿En cuánto está el avance de la megacárcel de San Ángel en Magdalena?
De acuerdo con los reportes oficiales de la Gobernación del Magdalena y la Uspec, la obra presenta un avance físico restante del 14 % y un 25 % en materia financiera.
¿Qué son los buques cárcel propuestos por el Gobierno?
Son embarcaciones de la Armada Nacional adaptadas como prisiones de máxima seguridad para aislar a cabecillas criminales de forma inmediata, mientras se concreta la construcción de las megacárceles terrestres.
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