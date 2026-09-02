¡Pueden reforzar al que sea! Los jugadores top que siguen libres tras el cierre del mercado europeo

En ocasiones la solución puede estar más cerca de lo que buscamos, en la vida como en el fútbol. Esto es algo que puede suceder con los futbolistas libres, pues su talento está intacto pero la constante búsqueda de tener planteles renovados relegan a los más veteranos sin mirar cuanto pueden aportar. La agencia libre está llena de buenos jugadores en todas las líneas. Futbolistas que hace poco eran figuras en el más alto nivel y que ahora, esperan una oportunidad. Acá están las mejores opciones para los equipos de élite que están sin trabajo.

Arqueros y defensas de garantía

Con paso por equipos como el Barcelona, Arsenal, Fulham o Bournemouth, el arquero brasileño Neto espera por ser el guardián de un pórtico de alto nivel a sus 37 años. Otro guardameta que tuvo un episodio por el Barcelona es el neerlandés ex-Ajax, Jasper Cillesen tiene 37 años y se encuentra sin equipo hace 6 meses. Si se quiere liderazgo en un equipo, la mejor oferta libre del mercado es Dani Carvajal. El español que capitaneó al Real Madrid y a la selección de España no concretó su llegada al Leganés y se mantiene sin club. Tiene 34 años. Dos centrales con pasado y éxito en el Madrid también están libres. David Alaba, de 34, y Sergio Ramos, de 40 años de edad, están expectantes por una buena oferta. El italiano Francesco Acerbi también espera un proyecto atractivo a sus 38 años.

Mediocampistas de primer nivel

Yves Bissouma (30), Ismael Bennacer (28) y Marcelo Brozovic (33) son tres jugadores que posicionaron una buena reputación como pívotes en el centro del campo. Los tres son agentes libres, pero con mucho fútbol por dar y talento más que vigente. Claro ejemplo fue el interés del Real Madrid en Brozovic, pero por tope salarial no avanzó. Paul Pogba, con 33 años en su espalda, Dani Parejo, de 37, y Matías Vecino, con 35, tienen algo en común: fueron de los mejores mediocampistas mixtos de la pasada década. Ahora esperan por una buena oferta para continuar. En el caso de Pogba, su fichaje por el equipo que sea sería mediático. Tras su paso por Vasco da Gama, Philippe Coutinho, de 34 años de edad, se siente mejor que nunca y quiere seguir en el fútbol de alto nivel, eso sí, en un buen proyecto. Sofiane Boufal, de 33 años, Joao Mario, de 33, y James Rodríguez, de 35, son opciones para cualquier equipo en la zona de creación.

Nueves y extremos en libertad

Jadon Sancho es un particular caso por el tema de su edad. Con 26 años, aún muy joven, Sancho está libre y espera para desplegar su magia en un club grande. Wilfried Zaha (33) y Stephan El Shaarawy (33) son otros desequilibrantes jugadores de reciente paso por las mejores ligas. Riyad Mahrez, con 35 años de edad, y Raheem Sterling, de 31, son dos de los jugadores que formaron el plantel del mejor Manchester City de todos; ahora están libres. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. Karim Benzema es para muchos el mejor “9” de la última década. A sus 38 años de edad mantiene su magia y está en la agencia libre. Mauro Icardi con 33 y Joselu Mato con 36 son otros delanteros de área con posibilidades de jugar en un equipo del máximo nivel como suplentes.

Futbolistas colombianos que están libres

Con 33 años de edad y reciente paso por la Ligue 1 francesa, el lateral izquierdo chocoano Deiver Machado se encuentra sin equipo tras jugar el Mundial con Colombia. Su nivel en el Lens, Toulouse y Nantes dejó una buena sensación en el fútbol galo, donde tiene alguna oferta que aún no lo convence. Otro jugador de banda con mucha experiencia y éxito europeo es el hombre de Necoclí Juan Guillermo Cuadrado. Jugó el año pasado en el Pisa de la Serie A; ahora, con 38 años, se intentó su llegada al DIM, pero “Cuadradito” es costoso para el rentado local. Un volante de marca que las lesiones no lo respetan mucho, pero con un talento especial es Éder Álvarez Balanta (33), quien tuvo su última experiencia en el América de Cali. Yerson Candelo y Luis Orejuela son opciones para equipos del FPC. Lea también: Video | ¡No tiene gol feo! Camilo Durán marcó nuevamente con el Celtic por la Liga de Escocia