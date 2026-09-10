Un “nuevo técnico” para Nacional y declaraciones del futuro: estos han sido los mejores memes del regreso de James a Colombia

El fichaje de James Rodríguez con Atlético Nacional es –de concretarse–, la noticia del año en el fútbol colombiano. El futbolista cucuteño, de 35 años, viene de ser el capitán de la Selección en el Mundial de Norteamérica, llegaría como agente libre al cuadro verde después de su paso por el Minnesota United de la MLS de Estados Unidos. En ese equipo solo jugó 8 partidos. Rodríguez viene sin continuidad. No juega con clubes desde el 13 de mayo, cuando estuvo en la derrota del Minnesota contra Colorado Rapids. Después se unió a la concentración del seleccionado nacional para la Copa del Mundo en la que el cuadro Tricolor quedó eliminado en octavos de final tras perder con Suiza por penaltis.

Sin embargo, la figura de James sigue teniendo peso. No solo por su historia –goleador del Mundial del 2014, figura en el Real Madrid de Cristiano Ronaldo, mejor jugador de la Copa América del 2024, entre otros–; sino porque, en el presente, el volante le aporta al cuadro antioqueño gran visibilidad en el plano internacional y asegura ingresos por venta de camisetas y patrocinadores.

Por eso, la noticia de su llegada tuvo tanto revuelo. En redes sociales, por ejemplo, empezaron a hacer varios memes en los que, con humor, se referían a posibles situaciones que podían generar “polémica” por el regreso de James al fútbol colombiano.

¿Cuáles fueron los mejores memes que dejó la llegada de James a Nacional?

Cada que James Rodríguez llega a un equipo, sale a relucir el meme de que llegará al banquillo el entrenador español Rafael Benítez, con quien el colombiano no tiene buena relación. Cuando el ibérico llegó al Real Madrid, no tuvo lugar. Después, al llegar al Everton de la Liga Premier de Inglaterra, tampoco le dio cabida y el criollo terminó migrando al fútbol de Qatar. ¿Será que también llega Zinedine Zidane al equipo de Medellín?

Otro de los momentos de la carrera de James Rodríguez que generó polémica fue cuando, en el documental que hizo Netflix, aseguró que cuando jugaba en el Bayern Múnich le dijo al entrenador que no le gustaba hacer bicicleta estática en el gimnasio porque él no iba a participar en el Tour de Francia. Esta vez, los internautas molestaron con la hipotética situación de que James, en el futuro, se quejaría de la metodología de Lucas González, actual técnico de Nacional y quien, se sabe de antemano, suele ser estricto con los jugadores que tiene a su cargo. “Lucas me ponía a entrenar y a trotar, yo le dije: oigan a este, yo acaso voy para la Maratón Medellín”, dice el meme.

Otro asunto que saló a relucir en los memes que hicieron por la llegada de James Rodríguez al fútbol colombiano fue la “mala” relación que tiene con el comentarista Carlos Antonio Vélez, uno de sus grandes críticos. Los internautas molestaron con el hecho de que el periodista, por lo general, analiza los partidos del balompié local porque trabaja en la cadena que tiene los derechos de transmisión.