“Nos destrozaron la vida”: familiar de Valeria Afanador tras el hallazgo del cuerpo de la menor en Cajicá

Con el hallazgo sin vida de Valeria Afanador “nos destrozaron la vida”, así, resumió un primo de la menor la tragedia por la que la familia de la menor de 10 años está atravesando luego de que este viernes su cuerpo fuera encontrado en la ribera del río Frío, zona rural del municipio de Cajicá, donde ya la habían buscado días atrás.
El familiar de la menor, que desapareció el pasado 12 de agosto cuando jugaba en una cerca natural en su colegio, Gimnasio Campestre Los Laureles, expresó el dolor que sienten sus padres tras saber que su hija murió en circunstancias que aún están por esclarecer.
“Nos destrozaron la vida a la familia, yo estuve desde el día uno con el papá y la mamá”, mencionó el primo de la menor en la zona donde fue hallado el cuerpo de la niña, a quien no pudieron ver antes de su levantamiento. “Ni siquiera pudimos pasar, hay que esperar a ver con las horas qué nos dicen”, mencionó.