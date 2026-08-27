Cerrarán por las noches el acceso norte de la estación Caribe del Metro de Medellín, ¿hasta cuándo?

A partir de este viernes, 28 de agosto y hasta nueva orden, estará cerrado durante varias horas en las noches el puente peatonal de acceso por el costado norte a la Estación Caribe del Metro de Medellín.

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La clausura de esta plataforma, que es utilizada para entrar y salir del sistema masivo de transportes a la altura de la Terminal del Norte, se realizará desde las ocho de la noche y hasta el cierre de la operación comercial, que normalmente va hasta después de las 11:00 p.m. En la práctica, significa que esta quedará inhabilitada hasta las 5 a.m. del día siguiente.

Así las cosas, para salir o ingresar a esta estación durante el horario del cierre anunciado, los usuarios pueden ingresar a la estación por el acceso sur.

Todavía el Metro no ha dicho hasta cuándo regirá la restricción en el paso, pues todo dependerá de la velocidad con la cual la empresa contratista pueda acometer los trabajos que tienen que ver con los cimientos de la nueva estación para soportar la operación del nuevo Metro de la 80.

Es importante recordar que esta nueva línea del sistema masivo de transporte de la capital antioqueña beneficiará a cerca de un millón de habitantes, es decir, el 38% de la población de la ciudad, con una solución de movilidad sostenible que a la vez transformará el espacio citadino y promete mejorarle la vida a la gente.

Hasta ahora, las gestiones se han concentrado sobre todo en la gestión predial. La Alcaldía informó en junio que había recibido 1.202 predios de la zona de impacto, a través de la Empresa de Desarrollo Urbano (EDU), los cuales representan más del 90% de los 1.306 inmuebles requeridos para hacer realidad el proyecto.

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