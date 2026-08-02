Así serán los nuevos trenes del Metro de la 80: aire acondicionado y capacidad para 600 pasajeros

Los 22 trenes del Metro de la 80 empiezan a tomar forma: sus diseños ya avanzan en una fábrica de China. Esto ocurre en medio del avance de las obras del corredor, donde se ven algunas casas demolidas y las obras en puntos como el puente de La Iguaná. Con todo esto, le darán vida a una de las obras más ambiciosas de Medellín, después de la construcción del metro pesado.
La construcción de los nuevos trenes se desarrollará en un periodo de 18 meses, tiempo en el que se tiene previsto construir su estructura básica y posteriormente enviar el resto de sus partes a los talleres del Metro, en Bello, para terminar de ensamblarlos, antes de que el sistema entre en operación comercial.
Lo que se espera para dar bandera verde con la fabricación de los trenes por parte de la firma CRRC (Hong Kong) Co. Limited, de China, es que se aprueben de manera definitiva los diseños de estos vehículos y que continúen los avances en la construcción de la obra, seriamente afectada por los inconvenientes con el Gobierno Nacional.
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Jorge Ramos, gerente de proyectos de Infraestructura del Metro de Medellín, explicó sobre el diseño que “estamos ya en un 96% en el diseño de lo que es el material rodante y terminada esta etapa entonces podremos ver sucesivamente la apertura de más frentes de obra”.
Si se logran sortear los inconvenientes económicos, originados por la deuda de $800.000 millones por parte del Gobierno Nacional de sus aportes al proyecto, se espera que para 2029 estos trenes ligeros puedan estar circulando por toda la avenida 80.