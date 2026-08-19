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Metro de la 80 ya genera 1.000 empleos en Medellín: así puede postularse a nuevas vacantes

La Alcaldía continuará abriendo oportunidades laborales, especialmente para habitantes de las zonas cercanas al corredor.

  • La estrategia busca que las oportunidades laborales lleguen principalmente a quienes viven en el área de influencia del corredor, entre Caribe y La Aguacatala. FOTO Alcaldía de Medellín.
    La estrategia busca que las oportunidades laborales lleguen principalmente a quienes viven en el área de influencia del corredor, entre Caribe y La Aguacatala. FOTO Alcaldía de Medellín.
El Colombiano
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hace 13 minutos
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Las obras del Metro de la 80 no solo aportan en la transformación de la movilidad de Medellín, también se han convertido en una fuente de empleo para habitantes de la ciudad. Más de 1.000 personas trabajan en su construcción y se prevé que la cifra continúe creciendo a medida que se habiliten nuevos frentes de obra.

La Alcaldía de Medellín, a través de la Oficina Pública de Empleo (OPE), adelanta procesos de recepción y selección de hojas de vida para cubrir los diferentes cargos que requiere el proyecto.

La estrategia busca que las oportunidades laborales lleguen principalmente a quienes viven en el área de influencia del corredor, entre Caribe y La Aguacatala.

Lea más: Los 4 pedidos clave de Antioquia al nuevo Gobierno Nacional

Según la Administración Distrital, el mecanismo también se ha implementado en otras obras de infraestructura que actualmente se ejecutan en Medellín.

Un ayudante que ascendió a oficial de obra

Uno de los trabajadores que ya encontró una oportunidad en el proyecto es Jonathan Estiven Perdomo, habitante de Robledo.

Perdomo ingresó como ayudante y, después de más de un año vinculado al proyecto, logró avanzar hasta desempeñarse como oficial de obra.

Su caso muestra uno de los objetivos de la estrategia: que la obra genere empleos temporales y que a la par otorgue más posibilidades de crecimiento para quienes ingresan a sus equipos de trabajo.

El secretario de Infraestructura Física de Medellín, Jaime Andrés Naranjo Medina, destacó que la intención del Distrito es aprovechar las grandes obras para generar beneficios adicionales para las comunidades.

“En articulación con la Oficina Pública de Empleo, próximamente estaremos desarrollando nuevas jornadas de empleabilidad, en las que se ofrecerán cerca de 60 vacantes para diferentes cargos”, agregó.

¿Y cómo puede aplicar?

La prioridad será vincular personas que residan en los sectores cercanos al corredor del Metro de la 80. Las vacantes se divulgarán mediante los canales oficiales del proyecto, los boletines de oportunidades laborales y la Oficina Pública de Empleo.

Las personas interesadas en conocer las ofertas disponibles pueden consultar los canales de la OPE y verificar allí los requisitos y el proceso de postulación.

Entérese: Así serán los nuevos trenes del Metro de la 80: aire acondicionado y capacidad para 600 pasajeros

Para consultar las vacantes y conocer cómo postularse, puede dar clic aquí.

También es posible acercarse a los puntos de atención de la Oficina Pública de Empleo habilitados en Medellín.

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Bloque de preguntas y respuestas:

¿Quiénes tendrán prioridad en las oportunidades de empleo en el Metro de la 80?
La estrategia busca beneficiar principalmente a habitantes de las zonas cercanas al corredor del Metro de la 80, que se extiende entre Caribe y La Aguacatala.
¿Es necesario vivir cerca del Metro de la 80 para postularse?
No necesariamente. Sin embargo, se busca priorizar a las personas que residan en el área de influencia del proyecto.
¿Se abrirán nuevas vacantes para trabajar en las obras del Metro de la 80?
Sí. Se prevé que continúen apareciendo oportunidades laborales a medida que avancen las obras y se habiliten nuevos frentes de trabajo.
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