Metro de la 80 ya genera 1.000 empleos en Medellín: así puede postularse a nuevas vacantes

Las obras del Metro de la 80 no solo aportan en la transformación de la movilidad de Medellín, también se han convertido en una fuente de empleo para habitantes de la ciudad. Más de 1.000 personas trabajan en su construcción y se prevé que la cifra continúe creciendo a medida que se habiliten nuevos frentes de obra.

La Alcaldía de Medellín, a través de la Oficina Pública de Empleo (OPE), adelanta procesos de recepción y selección de hojas de vida para cubrir los diferentes cargos que requiere el proyecto.

La estrategia busca que las oportunidades laborales lleguen principalmente a quienes viven en el área de influencia del corredor, entre Caribe y La Aguacatala.

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Según la Administración Distrital, el mecanismo también se ha implementado en otras obras de infraestructura que actualmente se ejecutan en Medellín.