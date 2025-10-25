¡Atención! Este martes se habilitarían las dos estaciones cerradas de la Línea A del Metro

El Metro de Medellín entregó este sábado un nuevo parte del avance de los trabajos para corregir la socavación que se descubrió entre las estaciones Aguacatala y Poblado y anticipó que se espera que durante la madrugada de este martes pueda restablecerse la operación comercial de la Línea A con normalidad.

El anuncio fue realizado por el gerente del Metro, Tomás Elejalde, y el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, quienes informaron que la oquedad ya logró ser tapada y que comenzaron los trabajos para reinstalar plenamente un tramo de la vía férrea que tuvo que removerse para hacer posible los trabajos de emergencia.

“Ya se instaló de nuevo la vía férrea y se está en todas las pruebas que son necesarias hasta tener las condiciones de seguridad absolutas para el funcionamiento de los usuarios”, expresó el alcalde Gutiérrez.

Espere ampliación...