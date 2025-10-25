x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

¡Atención! Este martes se habilitarían las dos estaciones cerradas de la Línea A del Metro

Este fin de semana se logró concluir el llenado de la socavación que afectó el tramo entre las estaciones Aguacatala y Poblado. Así van los trabajos.

  • Desde el pasado lunes, un frente de más de 80 trabajadores trabaja las 24 horas para corregir una socavación descubierta entre las estaciones Poblado y Aguacatala del Metro de Medellín. FOTO: Camilo Suárez Echeverry
El Colombiano
hace 11 minutos
El Metro de Medellín entregó este sábado un nuevo parte del avance de los trabajos para corregir la socavación que se descubrió entre las estaciones Aguacatala y Poblado y anticipó que se espera que durante la madrugada de este martes pueda restablecerse la operación comercial de la Línea A con normalidad.

El anuncio fue realizado por el gerente del Metro, Tomás Elejalde, y el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, quienes informaron que la oquedad ya logró ser tapada y que comenzaron los trabajos para reinstalar plenamente un tramo de la vía férrea que tuvo que removerse para hacer posible los trabajos de emergencia.

Ya se instaló de nuevo la vía férrea y se está en todas las pruebas que son necesarias hasta tener las condiciones de seguridad absolutas para el funcionamiento de los usuarios”, expresó el alcalde Gutiérrez.

Espere ampliación...

