Doblan recompensa a $100 millones para esclarecer la muerte de la niña Michel Dahiana en Buriticá, Antioquia

Hoy es un día triste en Colombia. La desaparición y posterior hallazgo, sin vida, de Michel Dahiana Henao Chavarría, de tan solo 6 años, ha generado la indignación y preguntas sobre las causas de su muerte.
En medio del dolor, las autoridades departamentales anunciaron que todos los esfuerzos están encaminados a esclarecer los hechos.
La primera medida fue anunciada por el gobernador Andrés Julián Rendón este martes, durante las exequias de la menor, en Buriticá. Desde allí, confirmó que doblarán a 100 millones de pesos el valor de la recompensa por información sobre la desaparición y posterior muerte.