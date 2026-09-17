¡Atención! Medicina Legal confirmó que a Michel Dahiana, la niña de Buriticá, Antioquia, la asesinaron

A Michel Dahiana Henao Chavarría, de 6 años, la asesinaron. Así lo confirmó Medicina Legal luego de que trascendiera el informe forense efectuado tras el hallazgo del cuerpo de esta menor en la vereda La Aguacatala, un lejano paraje del municipio de Buriticá, en el Occidente antioqueño, el pasado 31 de agosto.
Según los médicos forenses, la menor tenía un golpe ocasionado con un objeto contundente, el cual le habría provocado la muerte. Tras estas evaluaciones, los legistas la calificaron como homicidio, por lo que ya se inició el respectivo proceso judicial para dar con los posibles responsables.