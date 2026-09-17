¡Atención! Medicina Legal confirmó que a Michel Dahiana, la niña de Buriticá, Antioquia, la asesinaron

A Michel Dahiana Henao Chavarría, de 6 años, la asesinaron. Así lo confirmó Medicina Legal luego de que trascendiera el informe forense efectuado tras el hallazgo del cuerpo de esta menor en la vereda La Aguacatala, un lejano paraje del municipio de Buriticá, en el Occidente antioqueño, el pasado 31 de agosto. Según los médicos forenses, la menor tenía un golpe ocasionado con un objeto contundente, el cual le habría provocado la muerte. Tras estas evaluaciones, los legistas la calificaron como homicidio, por lo que ya se inició el respectivo proceso judicial para dar con los posibles responsables.

Los exámenes también permitieron descartar que a la menor la hubieran abusado sexualmente antes de que se produjera su fallecimiento, dejando de lado los primeros rumores que surgieron tras el hallazgo. Entérese: Doblan recompensa a $100 millones para esclarecer la muerte de la niña Michel Dahiana en Buriticá, Antioquia Sobre este hallazgo, desde la Gobernación de Antioquia no se han pronunciado, asegurando que no tienen en sus manos este dictamen y dejaron en manos de la Fiscalía cualquier respuesta en relación con este tema.

La menor desapareció sobre las 10:00 de la mañana del pasado 24 de agosto en el barrio Cristo Rey, en la zona urbana de esta localidad, y la encontraron una semana más tarde en un profundo peñasco, a más de 40 minutos de su casa. En medio de las investigaciones, la Gobernación de Antioquia ofreció una recompensa de hasta 100 millones de pesos por quien suministre información sobre lo sucedido con Michel Dahiana y quienes habrían estado detrás de lo ocurrido. Le puede interesar: ¡Qué dolor! Hallaron muerta a Michelle Dayana, la niña que estuvo desaparecida una semana en Buriticá, Antioquia Las autoridades, incluso, dieron a conocer que tendrían información preliminar de dos posibles responsables del asesinato de la menor, quienes tras su muerte la habrían lanzado al abismo de más de 500 metros de profundidad.

El hallazgo se produjo sobre la 1:40 de la tarde del pasado 31 de agosto, luego de que las aves de rapiña sobrevolaran con insistencia el barranco donde finalmente encontraron los restos de la menor, que se encontraban en avanzado estado de descomposición. Después de dos semanas de exámenes en las instalaciones de Medicina Legal, en Medellín, el cuerpo de la menor fue sepultado en la mañana del pasado 11 de septiembre en el cementerio de Buriticá, en medio de un emotivo acto realizado por la comunidad para honrar la memoria de esta pequeña. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí . Preguntas frecuentes