Ecopetrol elige la nueva cúpula de su junta directiva: así quedó conformada

Ecopetrol informó que, durante la sesión del 17 de septiembre de 2026, su junta directiva eligió a Carlos Augusto Suárez Rojas como presidente del órgano directivo y a Claudia Margarita Lafaurie Taboada como vicepresidenta. La decisión hace parte de la nueva conformación del órgano directivo de la petrolera estatal, que también definió la integración de los seis comités de apoyo que acompañan las decisiones de la junta. Puede leer: Carlos Suárez, el estratega de De la Espriella, es el nuevo presidente de la junta de Ecopetrol Los integrantes designados en estos comités iniciaron sus funciones desde el 17 de septiembre.

Así quedó conformada la nueva junta directiva de Ecopetrol.

Así quedaron los comités de Ecopetrol

La junta directiva también definió la composición de sus seis comités de apoyo. El Comité de Auditoría y Riesgos quedó presidido por Ricardo Rodríguez Yee, y lo integran José Camilo Manzur Jattin, Betzy Patricia Martínez Zapatero, Luis Felipe Henao Cardona y Carlos Augusto Suárez Rojas. Entérese: “Si hubo un proceso 8.000, lo de Ecopetrol es el 80.000”: la advertencia del presidente de la junta El Comité de Negocios estará encabezado por José Camilo Manzur Jattin, acompañado por Ricardo Rodríguez Yee, Claudia Margarita Lafaurie Taboada, Jorge Alberto Jaller Jaramillo y César Eduardo Loza Arenas. Por su parte, el Comité de Gobierno Corporativo y Sostenibilidad será presidido por Luis Felipe Henao Cardona, junto con José Camilo Manzur Jattin, Betzy Patricia Martínez Zapatero, Ludmila del Carmen Vergara Rosales y Jorge Alberto Jaller Jaramillo. El Comité de Compensación, Nominación y Cultura estará a cargo de Carlos Augusto Suárez Rojas, quien será su presidente. Lo acompañarán Betzy Patricia Martínez Zapatero, José Camilo Manzur Jattin, Jorge Alberto Jaller Jaramillo y Ludmila del Carmen Vergara Rosales. En el Comité de Transformación Territorial y HSE, la presidencia estará en manos de Betzy Patricia Martínez Zapatero. Los demás integrantes son Claudia Margarita Lafaurie Taboada, José Camilo Manzur Jattin, Luis Felipe Henao Cardona y César Eduardo Loza Arenas. Vea aquí: Ecopetrol eligió su nueva junta directiva: estos son los nuevos integrantes Finalmente, Claudia Margarita Lafaurie Taboada presidirá el Comité de Tecnología e Innovación, que también estará integrado por Carlos Augusto Suárez Rojas, Ricardo Rodríguez Yee, Ludmila del Carmen Vergara Rosales y César Eduardo Loza Arenas.

Ecopetrol agradeció el liderazgo de Luis Felipe Henao