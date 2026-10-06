“El que venga a delinquir, aquí no tiene espacio”: alcalde de Medellín tras expulsión de nueve venezolanos

En total, nueve venezolanos que estaban haciendo quedar mal a sus coterráneos porque se involucraron en violaciones a las leyes colombianas en el territorio de Medellín fueron expulsados en las últimas horas por las autoridades migratorias.

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El anuncio al respecto lo hizo el alcalde Federico Gutiérrez en su cuenta de X. Señaló que estos tenían antecedentes, comparendos, investigaciones y reportes “relacionados con posibles afectaciones a la seguridad y la convivencia”.

“No perseguimos nacionalidades, aquí actuamos frente a quienes afectan la seguridad y tranquilidad de la gente. El que venga a Medellín a trabajar, invertir y hacer las cosas bien, siempre será bienvenido. El que venga a delinquir, aquí no tiene espacio”, escribió el mandatario en su red social.

Gutiérrez advirtió que mantendrán los controles en articulación con Migración Colombia y la Policía Nacional con el fin de identificar a quienes tengan causales de expulsión se vayan del país.