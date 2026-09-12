“Vamos a recuperar la seguridad en el país”: expulsan del país a otros 11 extranjeros señalados de varios delitos

Al menos 11 ciudadanos extranjeros fueron detenidos y expulsados del país en operativos adelantados por las autoridades en el área metropolitana de Bucaramanga, informó este sábado Migración Colombia.
Los detenidos eran reincidentes de conductas como porte ilegal de armas cortopunzantes, problemas de convivencia, consumo y porte de alucinógenos y comportamientos agresivos, detalló la entidad al precisar que estas personas con sus acciones controvirtieron el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana.