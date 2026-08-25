MinAgricultura pide a los bancos congelar por un año el pago de créditos e intereses para el agro

El Ministerio de Agricultura solicitó al sector financiero adoptar medidas extraordinarias para aliviar la situación de los productores agropecuarios, ganaderos y transformadores de alimentos afectados por el terremoto del 10 de agosto de 2026 y por el fenómeno de El Niño. La petición fue realizada por Indalecio Dangond, ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, a Jonathan Malagón, presidente de Asobancaria, mediante una carta fechada el 24 de agosto de 2026. En la comunicación, el ministro pidió a la Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia, junto con sus entidades afiliadas, liderar un programa especial de alivio financiero dirigido a los productores ubicados en las zonas más afectadas por las emergencias. Entérese: El 41% de los adultos ha sufrido fraude en línea en el país, según Become Digital La propuesta contempla medidas sobre los créditos existentes y la creación de nuevas alternativas de financiación para que los productores puedan recuperar cultivos, infraestructura, inventarios pecuarios y plantas de transformación agroindustrial.

¿Qué alivios financieros pidió Agricultura para los productores?

Una de las principales solicitudes consiste en congelar temporalmente el capital y los intereses de la cartera agropecuaria durante un periodo mínimo de 12 meses. La medida estaría dirigida a productores y transformadores ubicados en los departamentos declarados en emergencia por el Gobierno Nacional y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, UNGRD, como consecuencia del terremoto ocurrido el 10 de agosto de 2026.

El Ministerio también planteó un reperfilamiento integral de las obligaciones financieras de los afectados. La propuesta contempla ampliar los plazos de los créditos, establecer periodos de gracia para el pago de capital y diferir las cuotas vencidas. Además, solicitó mecanismos para normalizar los reportes de riesgo y permitir reestructuraciones sin que se produzca automáticamente un deterioro de la calificación crediticia de los productores afectados.

¿Para qué se usarían las nuevas líneas de crédito?

La propuesta también incluye el denominado retanqueo o la creación de nuevas líneas de capital de trabajo para financiar la recuperación de las actividades productivas. Según el Ministerio de Agricultura, estos recursos podrían destinarse a la recuperación de cultivos, la reposición de inventarios pecuarios y la reparación de infraestructura productiva. También se busca facilitar la compra de insumos y alimentos para animales, así como la reactivación de plantas dedicadas a la transformación agroindustrial. El objetivo es que el acceso al crédito permita a los productores recuperar su capacidad de producción después de los impactos generados por las emergencias naturales.

¿Cómo puede afectar El Niño al campo colombiano?

En su comunicación, el Ministerio de Agricultura advirtió que los efectos sobre el sector no se limitarían a los daños ocasionados por el terremoto. La cartera citó las advertencias del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, IDEAM, según las cuales las condiciones climáticas podrían extenderse hasta el primer trimestre de 2027. Ese escenario representa riesgos para la actividad agropecuaria, entre ellos una posible disminución de la productividad pecuaria, mayores costos de alimentación para los animales y una menor disponibilidad de agua para riego y consumo animal. Para el Gobierno, estos factores podrían aumentar la presión financiera sobre los productores que ya enfrentan las consecuencias de las emergencias.

¿Por qué el Gobierno considera urgente el alivio de los créditos?

El Ministerio de Agricultura planteó que la adopción temprana de las medidas solicitadas no debería entenderse únicamente como una respuesta de solidaridad con el campo. Según la cartera, los alivios también podrían representar una decisión financieramente responsable para proteger la calidad de la cartera del sector financiero, evitar un aumento de los niveles de mora y acelerar la recuperación económica de las regiones afectadas. Le puede gustar: Banca colombiana anuncia alivios por $1,1 billones para afectados por el terremoto La preocupación está relacionada con la capacidad de los productores para cumplir sus obligaciones mientras enfrentan daños en sus unidades productivas, mayores costos y dificultades para recuperar sus niveles habituales de producción. En la carta, el ministro Dangond sostuvo que el crédito puede convertirse, en un escenario de incertidumbre, tanto en un factor de vulnerabilidad como en una herramienta para la recuperación. Por ello, pidió al sector financiero acompañar el proceso de reconstrucción productiva y contribuir a preservar empresas rurales, proteger el empleo y garantizar la producción de alimentos.

¿Qué espera Agricultura de Asobancaria?

El Ministerio solicitó a Asobancaria analizar la propuesta con carácter urgente y coordinar con sus entidades afiliadas la eventual adopción de las medidas. La cartera considera que el respaldo del sistema financiero puede ser determinante para miles de familias productoras que requieren recursos para recuperar sus actividades económicas.