Programa Abrigo ya desembolsó $8,9 billones en créditos por ola invernal: Antioquia concentra el 60%

La Superintendencia Financiera de Colombia (Superfinanciera) presentó este 19 de junio el primer balance del programa Abrigo, una iniciativa acordada el pasado 11 de marzo con el gremio bancario para impulsar la recuperación económica de los territorios afectados por la ola invernal de febrero de 2026, con especial énfasis en Córdoba y otras regiones impactadas por las lluvias. El programa, que comenzó a operar el 12 de marzo de 2026 y tendrá una duración de un año, surgió como una alternativa conjunta entre el Gobierno y el sector financiero para evitar la implementación de inversiones forzosas y, al mismo tiempo, dinamizar el crédito en zonas golpeadas por inundaciones y afectaciones productivas. La alianza es liderada por la Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia (Asobancaria) y busca aliviar la carga financiera de los damnificados y promover la reactivación económica en ocho departamentos: Antioquia, Bolívar, Cesar, Chocó, Córdoba, La Guajira, Magdalena y Sucre.

El esquema combina medidas de alivio crediticio, como periodos de gracia de hasta 12 meses sin cobro de intereses, con una estrategia de expansión del crédito en cuatro frentes: comercial, consumo, productivo y vivienda.

Ya desembolsó 8,9 billones de pesos

Entre el 2 y el 29 de mayo de 2026 se desembolsaron 163.700 créditos por más de 3 billones de pesos. De estos, 48.000 fueron comerciales, 92.900 de consumo, 21.200 productivos y 1.500 de vivienda. En el acumulado entre el 14 de marzo y el 29 de mayo de 2026, el programa registra 434.300 créditos por un monto de 8,9 billones de pesos, equivalentes al 20,9% de la meta total, en línea con el 21,2% del tiempo transcurrido. En detalle, se han cumplido 15,9% de la meta en comercial, 24,8% en consumo, 21% en productivo y 19,2% en vivienda.

¿Cuánto dinero se ha desembolsado hasta ahora?

Durante mayo de 2026, el ticket promedio fue de 21 millones de pesos. Por segmentos, los valores fueron de $44,6 millones en comercial, $7 millones en consumo, $10,9 millones en productivo y $191,6 millones en vivienda. Con estos datos, los desembolsos del mes alcanzaron aproximadamente 3,4 billones de pesos.

En el acumulado, el ticket promedio se ubicó en 20,4 millones de pesos, lo que permite estimar un total desembolsado de 8,9 billones de pesos entre marzo y mayo. De ese monto, 5,5 billones corresponden a crédito comercial, 1,8 billones a consumo, 608.800 millones a productivo y 683.900 millones a vivienda. Este avance se enmarca en una proyección total del programa cercana a 40 billones de pesos en créditos, lo que lo convierte en uno de los principales mecanismos de reactivación financiera regional del sistema bancario colombiano en 2026.

Antioquia concentra el 60,2% de los créditos