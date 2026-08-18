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Golpe a la minería ilegal en Bello: decomisan maquinaria valorada en $1.580 millones

La incautación tuvo lugar en los últimos días en un operativo contra dos montajes para extracción de materiales ligados presumiblemente con el Clan del Golfo.

  • En el operativo fueron decomisadas dos máquinas retroexcavadoras, dos excavadoras y dos clasificadoras de material. FOTO: CORTESÍA EJÉRCITO
    En el operativo fueron decomisadas dos máquinas retroexcavadoras, dos excavadoras y dos clasificadoras de material. FOTO: CORTESÍA EJÉRCITO
Redacción El Colombiano
hace 2 horas
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Casi 1.600 millones de pesos es el valor de la maquinaria que fue decomisada por las autoridades durante los últimos días en una operación contra la minería ilegal en el norte del Valle de Aburrá.

Según informó la Cuarta Brigada, en el operativo fueron intervenidas dos unidades de producción de materiales de arrastre, al parecer sin llenar los requisitos legales que se requieren para este tipo de actividades.

El decomiso tuvo lugar en la parte alta del Barrio Popular, de Bello, y fue efectuado por tropas del Batallón de Ingenieros de Combate N.º 4, la Brigada contra la Explotación Ilícita de Yacimientos Mineros y efectivos de la Policía de Carabineros.

Le recomendamos leer: Disputas del Clan del Golfo y El Mesa calientan a dos municipios del Oriente antioqueño y a Bello

Los uniformados inutilizaron dos excavadoras, dos retroexcavadoras y dos clasificadoras industriales, cuyo valor comercial se acercaría a los 1.580 millones de pesos y generaban una renta ilícita estimada en más de 620 millones de pesos mensuales.

De acuerdo con la información dada por la fuente castrense, presumiblemente el montaje minero estaría relacionado con el Clan del Golfo, también autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC). Además, indicaron que en el procedimiento no hubo capturas.

En este caso se habría presentado una afectación al ambiente, pues la explotación descontrolada y antitécnica de materiales de construcción genera la degradación del suelo.

No es la primera vez que se habla de la vinculación de grupos ilegales con la actividad extractiva de materiales en el norte del área metropolitana de Medellín, pues en toda la ronda del río Aburrá existen explotaciones de materiales; muchas de ellas son ilegales y estarían aupadas por organizaciones como el Clan del Golfo, que deriva de allí una riqueza económica que atiza el conflicto armado.

Conozca: Buscan a tres hombres que llevan varios días desaparecidos en Puerto Triunfo, Antioquia: investigan posible secuestro

El Clan del Golfo y su presencia en Bello

En Bello hacen presencia no solo el Clan del Golfo sino distintas bandas como el Mesa y Pachelly, los cuales generan disputas por el dominio de rentas millonarias ligadas con la minería ilegal, el microtráfico y las extorsiones.

Esa ha sido la razón de oleadas de violencia como la que se presentó a mediados del año pasado en el norte del Aburrá y el Oriente antioqueño.

En julio de 2025 se registraron cuatro ataques criminales allí, siendo la más delicada de todas la del 15 de julio, cuando en el barrio Bellavista, de Marinilla, encontraron un brazo con un mensaje que decía “Anti Mesa”. Este pertenecería a Ángel Gabriel Solano Hernández, de 29 años. En el relleno sanitario La Pradera, en Donmatías, hallaron una de sus piernas.

A este se le suma un ataque contra quien sería líder de plazas de vicio del grupo delincuencial Pachelly en Marinilla, en un ataque ocurrido en el barrio El Rosario, de Bello, y el homicidio en un taxista de Marinilla, en el barrio Obrero, también de ese municipio del norte metropolitano, ambos el 13 de junio.

En cuanto al cuerpo hallado en bolsas en el barrio Belchite, de Rionegro, identificado como Cristian Castaño Otálvaro, de 38 años, fuentes policiales del Departamento señalaron entonces que este hombre era natural de Bello (aunque nació en Abejorral) y que contaba con antecedentes penales por concierto para delinquir y porte y tráfico de estupefacientes.

Además, le sugerimos ver: Destruyen dos entables mineros en el Bajo Cauca que dejaba ganancias por $700 millones cada mes a ilegales

Pero igualmente se presentó un ataque en el barrio El Rosario, de Bello, contra un integrante de la banda Pachelly, estructura tendría alianzas con el Clan del Golfo para temas de microtráfico y para ajustes de cuentas cuando es requerido, por lo que se presume que el hecho mencionado sería un ataque por parte de la banda El Mesa, según fuentes de inteligencia.

Bloque de preguntas y respuestas:

¿Dónde decomisaron la maquinaria utilizada presuntamente para minería ilegal en Bello?
La maquinaria fue decomisada en la parte alta del barrio Popular, en el municipio de Bello, norte del Valle de Aburrá.
¿Qué maquinaria fue decomisada durante el operativo contra la minería ilegal en Bello?
Las autoridades inutilizaron dos excavadoras, dos retroexcavadoras y dos clasificadoras industriales utilizadas presuntamente en la explotación de materiales de arrastre.
¿Cuánto vale la maquinaria decomisada en el operativo de minería ilegal en Bello?
El valor comercial de la maquinaria decomisada se estima en cerca de 1.580 millones de pesos.
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