Golpe a la minería ilegal en Bello: decomisan maquinaria valorada en $1.580 millones

Casi 1.600 millones de pesos es el valor de la maquinaria que fue decomisada por las autoridades durante los últimos días en una operación contra la minería ilegal en el norte del Valle de Aburrá.

Según informó la Cuarta Brigada, en el operativo fueron intervenidas dos unidades de producción de materiales de arrastre, al parecer sin llenar los requisitos legales que se requieren para este tipo de actividades.

El decomiso tuvo lugar en la parte alta del Barrio Popular, de Bello, y fue efectuado por tropas del Batallón de Ingenieros de Combate N.º 4, la Brigada contra la Explotación Ilícita de Yacimientos Mineros y efectivos de la Policía de Carabineros.

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Los uniformados inutilizaron dos excavadoras, dos retroexcavadoras y dos clasificadoras industriales, cuyo valor comercial se acercaría a los 1.580 millones de pesos y generaban una renta ilícita estimada en más de 620 millones de pesos mensuales.

De acuerdo con la información dada por la fuente castrense, presumiblemente el montaje minero estaría relacionado con el Clan del Golfo, también autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC). Además, indicaron que en el procedimiento no hubo capturas.

En este caso se habría presentado una afectación al ambiente, pues la explotación descontrolada y antitécnica de materiales de construcción genera la degradación del suelo.

No es la primera vez que se habla de la vinculación de grupos ilegales con la actividad extractiva de materiales en el norte del área metropolitana de Medellín, pues en toda la ronda del río Aburrá existen explotaciones de materiales; muchas de ellas son ilegales y estarían aupadas por organizaciones como el Clan del Golfo, que deriva de allí una riqueza económica que atiza el conflicto armado.

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