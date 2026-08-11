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Destruyen dos entables mineros en el Bajo Cauca que dejaba ganancias por $700 millones cada mes a ilegales

El sitio no contaba con títulos mineros y producía, según las autoridades, 2.500 gramos de oro al mes.

  • La maquinaria fue destruida por los efectivos militares que realizaron el operartivo en el Bajo Cauca. FOTO: CORTESÍA BRIGADA 11
    La maquinaria fue destruida por los efectivos militares que realizaron el operartivo en el Bajo Cauca. FOTO: CORTESÍA BRIGADA 11
  • Destruyen dos entables mineros en el Bajo Cauca que dejaba ganancias por $700 millones cada mes a ilegales
Redacción El Colombiano
hace 3 horas
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Dos entables mineros que operaban al margen de las normas legales y que se dedicaban a la extracción de metales preciosos en el Bajo Cauca antioqueño fueron intervenidos por las autoridades.

Le recomendamos leer: Oro ilegal en Colombia ya iguala las exportaciones de café: mueve US$3.500 millones al año

La operación fue realizada por tropas del Batallón de Infantería Liviana N.º 31 Rifles y la Brigada contra la Explotación Ilícita de Yacimientos Mineros del Ejército, con el apoyo de la Fiscalía General de la Nación.

Además, de acuerdo con fuentes castrenses, los mencionados yacimientos no contaban con los títulos respectivos que acreditaran el aval oficial para operar.

El operativo fue desarrollado en el corregimiento Puerto Bélgica, localizado en jurisdicción del municipio de Cáceres.

En el lugar las autoridades hallaron y destruyeron de manera controlada dos excavadoras, un motor industrial y 100 galones de ACPM, los cuales fueron avaluados en más de 700 millones de pesos, según indicaron fuentes relacionadas con la Brigada 11 del Ejército.

El cálculo oficial indica que las unidades mineras cuyo funcionamiento fue neutralizado producían 2.500 gramos de oro al mes, cuyo valor estaba tasado en más de mil millones de pesos.

Destruyen dos entables mineros en el Bajo Cauca que dejaba ganancias por $700 millones cada mes a ilegales

Las unidades mineras cuyo funcionamiento fue neutralizado producían 2.500 gramos de oro al mes. FOTO: CORTESÍA BRIGADA 11

Estos recursos, presumiblemente y también de acuerdo con la fuente militar, habrían servido para fortalecer las rentas criminales de la subestructura Yeison Leudo Chaverra, del Clan del Golfo.

Un informe reciente publicado por EL COLOMBIANO con base en una investigación del centro de estudios Valor Público, de la Universidad EAFIT, da cuenta de que el oro ilegal ya mueve una economía comparable a las exportaciones de café en nuestro país. Además, su peso en el Producto Interno Bruto (PIB) casi se duplicó durante la última década y equivale a un tercio de la economía de la cocaína.

En plata blanca, esto está sustentado en cifras, pues de acuerdo con el análisis, esta economía mueve cerca de US$3.500 millones al año, genera un valor agregado de alrededor de US$3.000 millones y ya representa el 0,8% del Producto Interno Bruto (PIB).

Además, también según la investigación mencionada, cerca del 72% de las exportaciones legales de oro de Colombia corresponde realmente a oro ilegal blanqueado. Es decir, metal extraído de manera ilícita que obtiene apariencia legal antes de salir del país.

Y las principales zonas de concentración de esa actividad están en el Bajo Cauca y Nordeste antioqueños, las tierras bajas del Pacífico chocoano y el sur de Bolívar.

También le sugerimos ver: Piden al gobierno de De la Espriella devolverle la delegación minera a Antioquia

La estrategia del gobierno anterior se concentró en proteger a los pequeños mineros pero atacar los entables grandes y medianos que ejercen su actividad ayudados de maquinaria, como la que fue destruida en esta ocasión por el Ejército.

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BLOQUE DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS

¿Dónde fueron intervenidos los dos entables de minería ilegal en Antioquia?
Los dos entables fueron intervenidos en el corregimiento de Puerto Bélgica, en jurisdicción de Cáceres, Antioquia, en la subregión del Bajo Cauca.
¿Cuánto dinero producía la minería ilegal intervenida en Cáceres?
Según las autoridades militares, los dos entables producían alrededor de 2.500 gramos de oro al mes, con un valor estimado superior a $1.000 millones mensuales. La noticia no precisa cuánto de ese dinero terminaba efectivamente en manos de estructuras criminales.
¿Qué maquinaria destruyeron en el operativo contra la minería ilegal en Cáceres?

Las autoridades destruyeron de manera controlada dos excavadoras, un motor industrial y 100 galones de ACPM. El material fue avaluado en más de $700 millones, de acuerdo con fuentes relacionadas con la Brigada 11 del Ejército.

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