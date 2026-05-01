Minuto a minuto: Aumentan denuncias del traslado de centenas de personas desde diferentes municipios antioqueños al Parque de las Luces

Las marchas por el Día del Trabajo en Medellín iniciaron cerca de las 9:00 de la mañana en el Teatro Pablo Tobón Uribe. El destino es el Parque de Las Luces, en inmediaciones del Centro Administrativo La Alpujarra.

Hay cierta cantidad de gente aglomerada dentro y fuera del parque. Entre ellos hay sindicatos y grupos musicales que anteceden la llegada del presidente Gustavo Petro, cuya aparición estaba programada para las 12:30 p.m., aunque a esa hora aún no estaba en el lugar.

1:31 p.m.: El candidato presidencial Iván Cepeda hizo presencia en la Plaza de Bolívar en Bogotá este 1 de mayo para participar en las movilizaciones por el Día Internacional del Trabajo. El Gobierno nacional viene impulsando las manifestaciones como parte de una agenda oficial.

1:20 p.m.: El presidente aseguró que la convocatoria a la Asamblea Constituyente se presentaría al nuevo Congreso de la República el 20 de julio. En su cuenta de X, Petro dijo que si se convoca, le agregará capítulos que hagan realidad “la garantía de los derechos fundamentales de los colombianos, es decir las reformas sociales que congresistas y algunos magistrados no han permitido y la reforma al sistema político y judicial que permiten la corrupción. No cambiaremos más”.

1:00 p.m.: El Puesto de Mando Unificado reporta que son en total 65 actividades en 47 municipios de 23 departamentos y en Bogotá. En total son 37 concentraciones, 26 marchas y 2 movilizaciones.

12:40 p.m.: El presidente Petro no ha llegado a La Alpujarra, como estaba programado en el itinerario enviado por la Casa de Nariño.