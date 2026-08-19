Arranca el debate por el POT de Medellín: Alcaldía radicó modificaciones ante el Concejo

La Alcaldía de Medellín radicó este miércoles ante el Concejo la revisión de mediano plazo al Plan de Ordenamiento Territorial (POT), una de las discusiones más importantes de este cuatrienio y que definirá en gran medida el rumbo que en materia de urbanismo seguirá la ciudad en los próximos años.

La radicación fue informada por el alcalde Federico Gutiérrez, quien aseguró que esas modificaciones estuvieron respaldadas por un amplio proceso de socialización.

“El POT son las reglas que definen cómo crece y se organiza Medellín: qué se puede construir y dónde, cómo crecen nuestros barrios y veredas, dónde necesitamos vías y parques y qué zonas debemos proteger. Yo fui concejal y me tocó debatir un POT. Sé la responsabilidad que significa tomar estas decisiones para el futuro de la ciudad”, expresó el mandatario distrital.

El alcalde sostuvo que cerca de 10.000 personas participaron de la discusión y formularon 7.000 aportes, de los cuales un 60% fueron incorporados a la propuesta que se presentó oficialmente este martes.

“Ahora viene el debate en el Concejo. Queremos una Medellín que siga avanzando al siguiente nivel, pero que crezca bien: con orden, cuidando nuestras comunas y corregimientos y poniendo primero el bienestar de la gente”, agregó Gutiérrez.