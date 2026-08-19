Cintillo de indicadores económicos Colombia

Pico y Placa Medellín

viernes

7 y 9 

7 y 9

Pico y Placa Medellín

jueves

3 y 6 

3 y 6

Pico y Placa Medellín

miercoles

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

martes

1 y 4  

1 y 4

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

5 y 8  

5 y 8

menu
close

Arranca el debate por el POT de Medellín: Alcaldía radicó modificaciones ante el Concejo

Desde este miércoles comenzará en el Concejo la discusión por las modificaciones de mediano plazo de la carta de navegación más importante para el crecimiento de la capital antioqueña.

  • Medellín revisará su Plan de Ordenamiento Territorial (POT) este año. FOTO: Camilo Suárez Echeverry
    Medellín revisará su Plan de Ordenamiento Territorial (POT) este año. FOTO: Camilo Suárez Echeverry
El Colombiano
El Colombiano
hace 42 minutos
bookmark

La Alcaldía de Medellín radicó este miércoles ante el Concejo la revisión de mediano plazo al Plan de Ordenamiento Territorial (POT), una de las discusiones más importantes de este cuatrienio y que definirá en gran medida el rumbo que en materia de urbanismo seguirá la ciudad en los próximos años.

La radicación fue informada por el alcalde Federico Gutiérrez, quien aseguró que esas modificaciones estuvieron respaldadas por un amplio proceso de socialización.

“El POT son las reglas que definen cómo crece y se organiza Medellín: qué se puede construir y dónde, cómo crecen nuestros barrios y veredas, dónde necesitamos vías y parques y qué zonas debemos proteger. Yo fui concejal y me tocó debatir un POT. Sé la responsabilidad que significa tomar estas decisiones para el futuro de la ciudad”, expresó el mandatario distrital.

El alcalde sostuvo que cerca de 10.000 personas participaron de la discusión y formularon 7.000 aportes, de los cuales un 60% fueron incorporados a la propuesta que se presentó oficialmente este martes.

“Ahora viene el debate en el Concejo. Queremos una Medellín que siga avanzando al siguiente nivel, pero que crezca bien: con orden, cuidando nuestras comunas y corregimientos y poniendo primero el bienestar de la gente”, agregó Gutiérrez.

Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos