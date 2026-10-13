Mónica de Greiff renuncia a la junta directiva de ISA tras cerca de siete meses en el cargo

Los movimientos en la dirección de Interconexión Eléctrica S.A. (ISA), filial de Ecopetrol, comenzaron con la salida de Mónica de Greiff Restrepo de su junta directiva. La decisión se hizo efectiva el 12 de octubre de 2026, según informó la compañía mediante un comunicado de información relevante. La renuncia implica que De Greiff también dejará de integrar los comités de Talento Organizacional y de Auditoría y Riesgos, de los que hacía parte dentro de la estructura de gobierno corporativo de la empresa. Entérese: “Nunca llegará gas de Venezuela a Colombia”: presidenta junta de Ecopetrol contradice a ministro de Minas y Energía ISA anunció, además, la convocatoria a una asamblea extraordinaria virtual de accionistas para el próximo 28 de octubre de 2026, en la que se abordarán decisiones corporativas. Por ahora, no se conocen oficialmente las razones de la salida.

¿Llegó en marzo?

La abogada fue elegida como integrante de la junta directiva de ISA en marzo de 2026, luego de ser postulada por Ecopetrol. Su permanencia en el órgano directivo se extendió durante aproximadamente siete meses. Antes de llegar a ISA, De Greiff había ocupado un puesto en la junta directiva de Ecopetrol S.A., donde permaneció desde octubre de 2022 hasta el 15 de octubre de 2025. Le puede gustar: Gobierno Petro presenta dos nombres para mover la junta de Ecopetrol en reemplazo de Mónica de Greiff y Guillermo García Durante su etapa en la petrolera, inicialmente fue miembro no independiente, condición que mantuvo hasta octubre de 2023. A partir de entonces pasó a ser integrante independiente. También presidió la junta directiva y el Comité de Negocios. Su salida de Ecopetrol se produjo en medio de desacuerdos relacionados con decisiones adoptadas durante el gobierno del expresidente Gustavo Petro. Aunque había presentado su renuncia a finales de mayo de 2025, suspendió esa solicitud después de que los demás integrantes del consejo directivo le pidieran unánimemente que continuara.

¿Quién es Mónica de Greiff?

De Greiff es doctora en Jurisprudencia de la Universidad del Rosario, en Bogotá, y especialista en Derecho Administrativo. Su trayectoria incluye cargos en distintas entidades del Estado y responsabilidades en el ámbito internacional. Entre sus anteriores funciones figuran las de ministra y viceministra de Justicia, secretaria general del Ministerio de Minas y Energía, embajadora de Colombia en Kenia, representante ante Naciones Unidas para Medio Ambiente y Hábitat, y consejera presidencial para asuntos internacionales. Su experiencia también incluye la participación en órganos de gobierno corporativo de empresas como Ecopetrol e ISA.

¿Qué sigue para ISA tras la renuncia?

La compañía tendrá una asamblea extraordinaria virtual el 28 de octubre de 2026 para abordar decisiones corporativas. La información suministrada no precisa cuáles serán los asuntos específicos que se discutirán ni quién ocupará el lugar dejado por De Greiff en la junta directiva. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. Por el momento, tampoco se han informado las razones oficiales de su renuncia. Su salida marca un cambio en la composición de la junta directiva de ISA, donde también participaba en dos comités relacionados con el talento organizacional, la auditoría y la gestión de riesgos. Consulte: ISA eligió su nueva junta directiva en medio de fuertes cuestionamientos a Ricardo Roa, con 27% de abstención Bloque de preguntas y respuestas: