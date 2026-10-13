Mónica de Greiff renuncia a la junta directiva de ISA tras cerca de siete meses en el cargo

Los movimientos en la dirección de Interconexión Eléctrica S.A. (ISA), filial de Ecopetrol, comenzaron con la salida de Mónica de Greiff Restrepo de su junta directiva. La decisión se hizo efectiva el 12 de octubre de 2026, según informó la compañía mediante un comunicado de información relevante.
La renuncia implica que De Greiff también dejará de integrar los comités de Talento Organizacional y de Auditoría y Riesgos, de los que hacía parte dentro de la estructura de gobierno corporativo de la empresa.
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ISA anunció, además, la convocatoria a una asamblea extraordinaria virtual de accionistas para el próximo 28 de octubre de 2026, en la que se abordarán decisiones corporativas. Por ahora, no se conocen oficialmente las razones de la salida.