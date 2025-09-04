“Nunca llegará gas de Venezuela a Colombia”: presidenta junta de Ecopetrol contradice a ministro de Minas y Energía

En entrevista con Caracol Radio, Mónica de Greiff, presidenta de la Junta Directiva de Ecopetrol, fue tajante: “Nunca va a llegar gas de Venezuela a Colombia”.
La declaración contrasta con la posición del ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, quien insiste en que antes de finalizar el 2025 podría reactivarse la importación de gas venezolano a través del Gasoducto Transcaribeño Antonio Ricaurte, inactivo desde hace casi diez años.
De Greiff también desmintió cualquier plan de compra de Monómeros y aseguró que los proyectos de importación de gas son responsabilidad exclusiva de Ecopetrol S.A., bajo el acompañamiento de la Procuraduría y la Contraloría.