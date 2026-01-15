Gobierno Petro presenta dos nombres para mover la junta de Ecopetrol en reemplazo de Mónica de Greiff y Guillermo García

El Gobierno nacional confirmó movimientos clave en la Junta Directiva de Ecopetrol, la empresa más importante del país. Según conoció Caracol Radio, el Gobierno Petro presentó oficialmente dos nombres que serán discutidos en una Asamblea de Accionistas, que será citada en los próximos días. Los candidatos son Juan Gonzalo Castaño Valderrama, ingeniero de petróleos, y Carolina Arias, académica y asesora del movimiento Ríos Vivos. Ambos reemplazarían a Mónica de Greiff y a Guillermo García Realpe, este último expresidente de la junta, quien se retiró en diciembre. Puede leer: Ecopetrol renueva su cúpula: Ángela Robledo es la nueva presidenta y Álvaro Torres, vicepresidente; García Realpe dejará su silla

El nombre que más polémica genera: Juan Gonzalo Castaño

El candidato que concentra mayor debate es Juan Gonzalo Castaño, ingeniero de petróleos y autor del informe citado por el presidente Gustavo Petro para sustentar su propuesta de vender el negocio de Ecopetrol en el Permian, en Estados Unidos. Ese documento, publicado en octubre de 2025 y respaldado por organizaciones opositoras al fracking, plantea abiertamente la prohibición de los yacimientos no convencionales y cuestiona la rentabilidad del Permian para la petrolera estatal. Este texto se convirtió en el principal soporte técnico y político del presidente Petro para insistir en la venta de ese activo estratégico.

La idea de salir del Permian ha generado una fuerte oposición. En contra están la Unión Sindical Obrera (USO), buena parte de los expertos en hidrocarburos y el propio presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, quienes consideran que el activo sigue siendo clave para la producción, las reservas y las finanzas de la compañía. El debate no es menor, ya que el Permian es uno de los proyectos internacionales más relevantes de Ecopetrol y su eventual venta marcaría un giro profundo en la estrategia petrolera del país. Puede leer más: Unión Sindical Obrera reiteró que no apoya la venta del negocio de fracking de Ecopetrol El activo Permian representa aproximadamente el 15% de la producción total de Ecopetrol y el 14% del Ebitda del segmento upstream (exploración y extracción), por lo que una eventual venta podría reducir hasta en 30% el valor de la acción y afectar la estabilidad económica del grupo. El Permian Basin, ubicado entre Texas y Nuevo México, se considera una de las zonas petroleras más productivas del mundo. Ecopetrol participa allí a través de su filial Ecopetrol Permian LLC, en asocio con Occidental Petroleum (Oxy), con una participación del 49%. Desde su entrada en 2019, el activo se ha consolidado como uno de los pilares del portafolio internacional de la empresa, aportando eficiencia, aprendizaje tecnológico y flujo de caja positivo.

Carolina Arias y el enfoque ambiental en la junta

El segundo nombre propuesto es Carolina Arias, asesora del Movimiento Ríos Vivos, la misma organización a la que pertenece la senadora Isabel Zuleta. Según expertos del sector, su llegada reforzaría una visión ambiental y social dentro de la junta directiva, en línea con la agenda del Gobierno en materia de transición energética y oposición a proyectos extractivos no convencionales. Esto va en línea con la investigación, titulada “Extractivismo del siglo XXI: un análisis desde las luchas sociales en los Potosís mexicano y colombiano”, presentada Arias como tesis doctoral en la Universidad Autónoma de Zacatecas.

El Gobierno tiene la última palabra en la junta de Ecopetrol

Cabe recordar que el Gobierno es el accionista mayoritario de Ecopetrol, con cerca del 89% de las acciones, lo que hace que los nombres presentados tengan alta probabilidad de ser aprobados en la asamblea de accionistas. Por eso, más allá del trámite formal, el Ejecutivo busca reconfigurar la junta para alinear las decisiones con la visión energética de Gustavo Petro