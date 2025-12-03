x

En Bogotá ya habían reportado la moto usada en el asesinato de Jean-Claude Bossard durante atraco

La víctima estaba próxima a cumplir 30 años. Su muerte ha generado dolor en Barranquilla y en el sector de Usaquén, donde ocurrió el asesinato.

  • Esta sería la moto que habría sido usada en el asesinato de Jean-Claude Bossard durante un atraco. FOTOS: Tomada de X – captura de video
El Colombiano
hace 34 minutos
Jean-Claude Bossard construía un camino en las redes sociales compartiendo contenido relacionado con su diario vivir en Bogotá, aunque era originario de Barranquilla. Cumpliría 30 años este viernes, pero unos delincuentes en moto le arrebataron la vida durante un atraco ocurrido en Usaquén, exactamente en la calle 108 con carrera 19.

Horas antes había respondido a un comentario en TikTok para explicar por qué prefería caminar, sin imaginar que más tarde un menor de 16 años y otro hombre, quienes se movilizaban en una motocicleta naranja, lo interceptarían para robarle el morral, su celular y una cadena de oro.

Jean puso resistencia durante 28 segundos, pero el adolescente le disparó en dos ocasiones hasta dejarlo tendido en el suelo. Al intentar huir, un patrullero de la zona logró alcanzarlos y les disparó, abatiendo al conductor de la moto y aprehendiendo al menor.

Entérese: Así fue el último video que Jean-Claude Bossard grabó antes de ser asesinado durante atraco en Bogotá

Jean Claude Bossard Serpa, padre de la víctima, contó que viajó de Barranquilla a Bogotá para celebrar el cumpleaños de su hijo, pero terminó enfrentándose a la dolorosa noticia de su muerte.

“Mi hijo cumplía 30 años el próximo viernes. Por lo tanto, estábamos en Bogotá, ya que nosotros vivimos en Barranquilla y él vivía aquí. Estábamos en un almuerzo cuando nos llamaron para decirnos que había tenido un accidente. Tuvimos que desplazarnos rápidamente a la clínica y, cuando llegamos, ya había muerto”, dijo a El Heraldo.

Don Jean agregó que el joven murió por un disparo en el pecho y que, antes del hecho, le había comentado que iba a dirigirse a la oficina con un compañero porque debían organizar unos documentos relacionados con seguros.

“De ahí salió con el mismo compañero y almorzaron en un restaurante sobre la 19 (avenida). Después del almuerzo, cada uno tomó su camino. Jean-Claude se fue a pie para la casa, porque quedaba a dos cuadras. En ese momento fue cuando estos hombres lo abordaron. Él forcejea y uno de ellos le dispara”, concluyó.

La moto naranja ya se había visto en el sector de Usaquén

Esta noticia impactó a los habitantes de Usaquén, quienes ya habían denunciado ante la Policía haber visto la misma moto rondando por la zona en medio del aumento de la inseguridad. De hecho, en redes sociales circularon fotografías en las que se observa a dos hombres conduciendo vehículo después de un caso de hurto a un restaurante.

“El 14 de Noviembre reporté que en esta moto se estaba delinquiendo. Hoy en Usaquén se logra su captura pero queda un muerto en medio de la balacera en la Cll 104 con Kr 19 ¡Es muy triste que haya una víctima porque no se le dio la suficiente atención a la denuncia que se hizo!”, se lee en un post del edil Andrés Ardila Vega.

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, expresó sus condolencias a la familia de Jean-Claude Bossard y explicó que la zona había sido reforzada con oficiales tras un enfrentamiento ocurrido el 10 de noviembre. “Desafortunadamente, a pesar de la alerta, no fue posible capturarlos y hoy (2 de diciembre) un ciudadano es asesinado en estos hechos”, afirmó el alcalde.

En un consejo de seguridad, Galán solicitó a las autoridades un informe sobre los responsables de este tipo de delitos, con el fin de fortalecer las medidas de seguridad en la capital colombiana.

Siga leyendo: Miguel Ayala contó cómo fueron sus días en cautiverio: “No podíamos dormir con miedo a que nos hicieran algo”

