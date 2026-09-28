Claro le disputa terreno a Tigo: Móvil Éxito ahora opera con las dos redes

El mercado de los operadores móviles virtuales (OMV) tiene un nuevo movimiento, ya que Móvil Éxito, del Grupo Éxito, llegó a un acuerdo con Claro Colombia para utilizar también su red en la prestación de servicios móviles, así lo reveló Portafolio.

De acuerdo con fuentes consultadas, el acuerdo permitirá que los usuarios de Móvil Éxito accedan a la infraestructura de Claro, además de la que la compañía utilizó durante los últimos 12 años a través de Colombia Móvil-Tigo.

Cabe recordar que es la primera vez que Claro Colombia participa en este segmento como operador anfitrión de un OMV, según la información conocida por ese medio.

Móvil Éxito cuenta actualmente con alrededor de 2,2 millones de usuarios, de acuerdo con las cifras reportadas por la compañía. Asimismo, el reciente informe de la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) reportó que una recuperación de los operadores móviles virtuales (OMV) en el país como Móvil Éxito y Suma Móvil.

Además, en el primer trimestre de 2026, los operadores móviles virtuales (OMV) redujeron a cerca de 40.000 líneas su saldo neto negativo por portabilidad numérica, una mejora de 57,5% frente al mismo periodo de 2025. Entre los OMV que registraron un saldo positivo se destacaron ETB, con una ganancia neta de 3.316 líneas; Plintron, con 2.073; Móvil Éxito, con 1.638; y Suma, con 1.431 líneas.

Por su lado, según la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) y del Ministerio TIC, a 2025 Colombia registraba 92,9 millones de líneas móviles. En ese mercado, Claro mantenía el liderazgo con una participación de 44,8%, equivalente a cerca de 41,6 millones de líneas; y tras la integración entre Tigo y Movistar, este operador saltó a 41,5%.

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