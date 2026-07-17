¿Le suspendieron el plan de celular? Desde hoy 17 de julio la reconexión no podrá costar más de $285

Desde este 17 de julio, los usuarios de telefonía móvil, internet fijo, telefonía fija y televisión por suscripción tendrán un alivio en el bolsillo. Entró en vigencia la regulación que fija, por primera vez en Colombia, topes máximos obligatorios para el cobro por reconexión de los servicios de telecomunicaciones suspendidos por falta de pago.
La medida fue expedida por la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) mediante la Resolución 8255 de 2026, en cumplimiento de la Ley 2485 de 2025, con el propósito de evitar que los usuarios paguen cargos superiores al costo real de restablecer el servicio.
Hasta ahora, aunque la regulación exigía que estos cobros respondieran a criterios de eficiencia, no existía un límite específico, por lo que cada operador fijaba libremente el valor de la reconexión.
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