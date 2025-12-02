Fiscalía investiga muerte de un civil durante operación militar en Vista Hermosa, Meta

Una operación desarrollada por la Fuerza de Despliegue Rápido N.º 11, en el marco del plan de campaña Ayacucho, terminó en un intenso cruce de fuego con integrantes del grupo armado organizado Marco Aurelio Buendía, estructura perteneciente al Bloque Jorge Suárez Briceño, en zona rural de Vista Hermosa, Meta. Así se registraba hace dos días el resultado del operativo militar, que según la información inicial del Ejército, dejó un muerto y dos capturados.
Sin embargo, la versión oficial ahora está bajo cuestionamientos. La Fiscalía General de la Nación informó que abrió una investigación para esclarecer las circunstancias en que se produjo la muerte de una persona durante esa misma acción militar ocurrida el 29 de noviembre en la vereda Guaymaral. El ente acusador busca determinar si el fallecido murió en medio del combate o si se habrían presentado irregularidades en el procedimiento.