Fiscalía investiga muerte de un civil durante operación militar en Vista Hermosa, Meta

Sin embargo, la versión oficial ahora está bajo cuestionamientos. La Fiscalía General de la Nación informó que abrió una investigación para esclarecer las circunstancias en que se produjo la muerte de una persona durante esa misma acción militar ocurrida el 29 de noviembre en la vereda Guaymaral. El ente acusador busca determinar si el fallecido murió en medio del combate o si se habrían presentado irregularidades en el procedimiento.

Una operación desarrollada por la Fuerza de Despliegue Rápido N.º 11, en el marco del plan de campaña Ayacucho, terminó en un intenso cruce de fuego con integrantes del grupo armado organizado Marco Aurelio Buendía, estructura perteneciente al Bloque Jorge Suárez Briceño, en zona rural de Vista Hermosa, Meta. Así se registraba hace dos días el resultado del operativo militar, que según la información inicial del Ejército, dejó un muerto y dos capturados.

En este caso, habitantes de la vereda afirman que durante el operativo hubo disparos provenientes de un helicóptero militar, ante esto, la Fuerza de Despliegue Rápido N.º 11 asegura que ninguna aeronave abrió fuego contra la zona. Según el Ejército, el único herido reportado en la operación es un presunto integrante del grupo armado con el que se produjo el enfrentamiento.

Ante la situación, la Unidad Especial de Investigación (UEI) y las direcciones especializadas contra las Violaciones a los Derechos Humanos y contra las Organizaciones Criminales adelantan la recolección y valoración de pruebas.

Entre el material analizado hay videos grabados por habitantes de la zona, testimonios y otras evidencias que permitan establecer si se cumplieron los protocolos de protección a la población civil y las garantías del Derecho Internacional Humanitario.

La investigación también abarca la situación de los dos capturados, uno de ellos herido, con el fin de determinar las condiciones de su captura y verificar si el procedimiento militar se ajustó a la ley. Mientras tanto, las operaciones contra las estructuras disidentes continúan en esta región del Meta, una de las más golpeadas por la confrontación armada y la disputa territorial.