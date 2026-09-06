Murió el periodista Juan Guillermo Ríos, el rey midas de la televisión colombiana de los 80

El domingo 6 de septiembre se conoció la muerte del periodista colombiano Juan Guillermo Ríos, reconocido por su trayectoria en radio y televisión y por su participación en distintos espacios informativos del país.

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Ríos nació en 1951 en el barrio Manrique y fue el cuarto de once hermanos. Estudió Periodismo en la Universidad de Antioquia y posteriormente adelantó estudios en Bélgica. Su carrera comenzó en 1970 en Caracol Radio, medio en el que inició su recorrido profesional.

Durante la década de 1980 estuvo al frente del Noticiero de las 7, espacio en el que alcanzó una audiencia enorme en la televisión colombiana. También trabajó en Televisión Notivisión, Caracol Televisión, Caracol Radio y la revista Semana. Además, fue director de Noticias de Radio Santa Fe y estuvo al frente de las emisoras de la Policía Nacional.