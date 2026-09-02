Científicos creen que encontraron el remedio a la niebla mental de la menopausia

El trabajo, publicado en la revista Scientific Reports, de Nature Portfolio, consiste en una serie observacional de casos con 20 mujeres con menopausia, con una edad media de 53 años. Antes de iniciar el tratamiento se evaluaron sus síntomas cognitivos y posteriormente recibieron durante 12 meses una pauta personalizada de estriol y progesterona.

Un nuevo estudio de UCLA Health, el sistema de salud de la Universidad de California en Los Ángeles (EE UU), sugiere que un tratamiento hormonal con estrógenos que combina estriol y progesterona podría ayudar a aliviar estos síntomas. Los resultados apuntan a una posible opción para tratar estos síntomas, para los que actualmente no existe ningún tratamiento aprobado por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA).

Muchas mujeres que atraviesan la menopausia tienen problemas de memoria, dificultades para concentrarse y una mayor lentitud de pensamiento, un conjunto de síntomas que suele describirse como ‘niebla mental’.

El estriol es una forma natural de estrógeno que aparece durante el embarazo y que se utiliza en Europa y Asia para tratar otros síntomas de la menopausia, como los sofocos y las alteraciones genitourinarias. Se diferencia del estradiol, el estrógeno más empleado en la terapia hormonal en Estados Unidos, porque se une principalmente a un receptor de estrógeno distinto en el cerebro.

Investigaciones anteriores han mostrado que el estriol podría contribuir a proteger las células cerebrales y reducir la atrofia del hipocampo, una región implicada en el aprendizaje y la memoria.

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Tras los 12 meses de tratamiento, las participantes comunicaron una reducción significativa de la niebla mental y mejoras en la concentración, la memoria de trabajo, la velocidad de procesamiento, la memoria verbal y la resolución de problemas en comparación con los síntomas que presentaban antes de iniciar la terapia.

Para comprender mejor cómo podría actuar este tratamiento hormonal, el equipo investigador estudió también el efecto del estriol en ratonas de mediana edad. El tratamiento redujo marcadores de patología cerebral en el hipocampo, la región relacionada con el aprendizaje y la memoria, y mejoró el rendimiento cognitivo de los animales, incluida la memoria de trabajo y la memoria espacial.

Los autores advierten de que se trata de una serie de casos pequeña y preliminar, sin grupo placebo ni asignación aleatoria, por lo que los resultados podrían no ser extrapolables a poblaciones más amplias.