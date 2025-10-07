x

Servicio de Seguridad Diplomática de EE. UU. persigue a la Familia Michoacana, ¿podría ayudar a aclarar muertes de B King y DJ Regio?

La agencia estadounidense ofrece 10 millones de dólares de recompensa para desmantelar las operaciones del cartel mexicano, implicado en los homicidios de los artistas colombianos.

  • Bayron Sánchez Salazar (B King) y Jorge Luis Herrera Lemos (Dj Regio Clown). FOTOS: CORTESÍA REDES SOCIALES.
Nelson Ricardo Matta Colorado
Actualidad

hace 14 minutos
Han pasado tres semanas desde el asesinato en México de los músicos colombianos Bayron Sánchez Salazar (B King) y Jorge Luis Herrera Lemos (Dj Regio Clown), y las autoridades todavía no han logrado establecer qué organización criminal está detrás de los hechos.

La pista más importante fue la narcomanta encontrada en la escena del crimen, que involucra al cartel narcotraficante conocido como La Nueva Familia Michoacana (LNFM).

Hay que recordar que los artistas fueron raptados el pasado 16 de septiembre en Ciudad de México, en donde estaban para realizar presentaciones artísticas.

Sus cadáveres desmembrados fueron encontrados al día siguiente en un paraje rural del vecino municipio de Cocotitlán. Junto a los despojos había un mensaje manuscrito, que decía “Llegó la FM, esto va para todos los chapulines, encargados y vendedores, vamos por todo”.

La FM es la abreviatura de esta organización ilegal, que estuvo al borde de la extinción entre 2014 y 2016, por cuenta de las guerras contra otros carteles, rivalidades internas y operaciones de las autoridades.

Ahora resurgió como La Nueva Familia Michoacana y entró en la mira de las agencias de seguridad de Estados Unidos, lo que podría darle un empujón a la investigación sobre el doble asesinato, dado que la Casa Blanca está ofreciendo una suma millonaria por información que ayude detener sus operaciones.

El 20 de febrero de 2025, siguiendo las órdenes del presidente Donald Trump, el Departamento de Estado designó como organizaciones terroristas internacionales a LNFM y otras facciones latinoamericanas.

En la lista aparecen los carteles mexicanos de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación, del Golfo, de Noreste y Unidos; al igual que la Mara Salvatrucha (MS-13), de El Salvador, y el Tren de Aragua, de Venezuela.

Tras la designación, LNFM entró al programa de Recompensas por Justicia, con una asignación de 10 millones de dólares.

Este programa es administrado por una de las agencias menos conocidas de Estados Unidos a nivel mundial, a diferencia de ICE, la DEA o el FBI, pero que cumple una función estratégica para sus operaciones en el extranjero: el Servicio de Seguridad Diplomática (DSS, por su siglas en inglés).

EL COLOMBIANO conoció la oficina de Miami de esta agencia, por invitación del Departamento de Estado, y allí conversó sobre este programa de recompensas con el agente especial a cargo, Ryan McSeveney.

El oficial explicó que a la fecha han pagado 250 millones de dólares, repartidos entre 125 personas, lo que da un promedio de US2 millones por cabeza, equivalentes a $7.706’380.000 pesos.

El DSS tiene a cargo la seguridad del personal, de la información y de las 275 sedes diplomáticas de EE.UU. en 170 países. Investiga fraudes de pasaportes y visas, así como el tráfico de personas. ¿Entonces por qué también está detrás de los carteles de drogas, como La Nueva Familia Michoacana?

McSeveney señaló que una de las nuevas funciones de la entidad es el combate del terrorismo transnacional, por lo que los citados grupos entraron en su radar desde que fueron designados como organizaciones terroristas internacionales.

Incluso, una de esas estructuras, el cartel del Noreste, es investigado por un atentado con granadas y ráfagas de fusil contra el consulado de EE.UU. en Nuevo Laredo.

El programa de Recompensas por Justicia define a la LNFM como “el sucesor de la Familia Michoacana, con base en Michoacán, estado de la costa Pacífica de México. Sus operaciones se extienden a los estados de Guerrero, Morelos, y Estado de México. LNFM participa en una variedad de actividades criminales, incluidos el narcotráfico, el secuestro, y la extorsión”.

¿Que los estadounidenses estén tras la pista de La Nueva Familia Michoacana podría beneficiar la investigación sobre el doble homicidio de los artistas colombianos?

El agente dijo que no podía responder preguntas acerca de casos en curso; lo mismo señalaron otras fuentes del gobierno estadounidense consultadas por este diario.

Sin embargo, la recompensa vigente podría facilitar la captura de integrantes del cartel implicados en el hecho y, en consecuencia, el acceso a información que ayude a esclarecerlo.

TAMBIÉN LE PUEDE INTERESAR: EXCLUSIVA: El nexo entre la Familia Michoacana, cartel que habría matado a dos colombianos en México, y las disidencias de las Farc.

