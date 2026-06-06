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Rusia envió a prisión a Obando Ourbano, colombiano acusado de haber intentado trabajar como mercenario en Ucrania

El colombiano fue enviado a prisión preventiva en Rusia tras ser interceptado por un agente de aduanas antes de, supuestamente, ejecutar un plan para unirse como “mercenario” a las fuerzas de Kiev.

  • Un tribunal de San Petersburgo dictó prisión preventiva contra el colombiano Obando Ourbano, detenido en el aeropuerto de Pulkovo bajo la grave acusación de intentar enlistarse de forma ilegal en el Ejército de Ucrania. FOTO: Colprensa
    Un tribunal de San Petersburgo dictó prisión preventiva contra el colombiano Obando Ourbano, detenido en el aeropuerto de Pulkovo bajo la grave acusación de intentar enlistarse de forma ilegal en el Ejército de Ucrania. FOTO: Colprensa
Agencia AFP
hace 3 horas
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Un tribunal de San Petersburgo anunció este sábado 6 de junio la puesta en prisión preventiva de un colombiano, acusado de haber “intentado participar como mercenario” en el conflicto de Ucrania, del lado de las fuerzas de Kiev.

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Obando Ourbano, “actuando de forma ilegal y deliberada, con el fin de obtener una remuneración material, intentó participar como mercenario en la operación militar especial junto a las Fuerzas Armadas de Ucrania”, indicó un comunicado del tribunal del distrito de Primorski de San Petersburgo, utilizando el término oficial en Rusia para referirse al conflicto en Ucrania.

Según los datos de la investigación citados en este comunicado, Obando Ourbano, que no tiene nacionalidad rusa ni ucraniana, habría estado en contacto con reclutadores de las Fuerzas Armadas de Ucrania a través de TikTok mientras no se encontraba en territorio ruso.

El tribunal afirmó que fue detenido, antes de poder llevar a cabo su plan, el 12 de marzo por un agente de aduanas del aeropuerto de Pulkovo, al sur de San Petersburgo, y acusado el viernes.

Rusia considera sistemáticamente a los extranjeros que combaten en las filas de las tropas ucranianas como “mercenarios”, lo que la ley rusa castiga con duras penas de cárcel.

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En diciembre, un tribunal de Donetsk, ciudad del este de Ucrania bajo control ruso, condenó a un colombiano a 19 años de prisión por “actividad mercenaria” tras combatir del lado ucraniano.

Otros dos colombianos también recibieron sentencias de 13 años de cárcel en noviembre.

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